山難4死／玉山2墜谷遭雪埋 獨攀合歡西、深堀山2遇難

玉山男女山友墜落380公尺深谷遭雪埋身亡，搜救人員下切尋獲2名罹難者，由空勤直升機吊掛下山。（記者劉濱銓翻攝、南投縣消防局提供）

2025/03/24 05:30

4人遺體陸續被帶下山

〔記者劉濱銓／南投報導〕三月大雪山難頻傳，玉山主峰往北峰的叉路「魔王坡」，二十二日有陸姓男子、林姓女子登山經過時，不慎墜落三八○公尺深谷遭雪埋，搜救人員昨架繩下切，惟二人已不幸身亡；無獨有偶，合歡山西峰及能高越嶺古道尾上、深堀山縱走路線，也分別有陳姓、曾姓山友獨攀失聯，昨二人皆已尋獲，但都不幸身亡，四人遺體陸續被帶下山。

往玉山北峰叉路魔王坡墜亡

二十六歲陸男與二十五歲林女為中鋼同事，二十一日入山，預計二十三日下山；二十二日要攀登玉山主峰、東峰、北峰，惟山區近期下大雪，導致步道結冰相當濕滑。據了解，二人行經主峰風口有先休息，並未上主峰，之後便往北峰前進，不料在主峰往北峰有魔王坡之稱的碎石下坡處失足，現場遺留登山杖、保暖帽與血跡，當時與二人上山、但行走不同路線的彭姓山友回程見狀，趕緊通報求援。

請繼續往下閱讀...

二人穿簡易冰爪 步道結冰難行

雖然二人有穿簡易冰爪，但步道結冰仍難以行走，恐是走在後頭的人先失足，導致前方的人也跟著墜落，由於結冰陡坡猶如冰雪溜滑梯，二人一路滾落，最後卡在步道下方三八○公尺處的樹叢，兩人相距僅五公尺。

昨早南投消防人員與玉山排雲山莊人員集結後，往墜落處前進，行經主峰線鐵棚區時，不僅鐵欄杆全結出厚冰，地面也都是結冰、碎冰，走起來相當吃力；以架繩方式緩慢下切，接觸到二人已明顯死亡，將遺體搬運至開闊處，由空勤直升機吊掛下山。

另在合歡山西峰，以及尾上深堀縱走路線，也分別有陳姓、曾姓山友獨攀失聯。南投縣消防局表示，卅歲陳姓山友廿日從合歡溪步道入山，預計登頂合歡西峰後原路下山，原訂當晚回民宿，不料深夜未歸，民宿通報求援。搜救人員連日搜索，昨透過空拍機勘查攔砂壩附近山域，發現陳男倒臥溪溝處，惟接觸時已死亡，研判是山區近日下雪後，步道濕滑加上山路陡峭才會失足，下午已將遺體帶下山相驗。

另起獨攀能高越嶺古道，挑戰尾上山、深堀山縱走的四十九歲曾姓山友，十九日從能高越嶺古道屯原登山口入山，預計廿日下山，廿一日因遲歸失聯，搜救人員透過山友手機訊號縮小範圍，昨在深堀山下方一處深溝尋獲，研判是跌落後失溫身亡，由於地處偏遠，將待搬運至開闊處，再申請直升機吊掛下山。

玉山國家公園管理處說，雪季登山應攜帶冰斧、冰爪、岩盔等「雪地三寶」，且要會熟悉操作，並做好風險評估，以維登山安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

玉山近期山難一覽表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法