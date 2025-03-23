嬤撞死單車男 竟是幫助過的親戚

陳男的家屬感念本身生活困苦的陳女曾幫助過陳男，因此除保險金外並未求償，新竹地院法官也因家屬的原諒而給予陳女緩刑。（資料照）

2025/03/23 05:30

死者家屬感念在心 不求償

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓阿嬤開車行經產業道路，疏未注意前方，竟撞死騎自行車的陳男，事後赫然發現二人竟是親戚，死者家屬哀痛之餘，感念本身生活困苦的陳女曾幫助過陳男，因此除保險金外並未求償，新竹地院法官也因家屬的原諒而給予陳女緩刑。

竹院審理指出，去年七月九日下午四點多，陳女開車沿新竹縣橫山鄉未劃分向標線的產業道路行駛，行經彎道時疏未注意車前狀況，與對向騎自行車的陳男發生碰撞，陳男倒地頭部外傷及顱內出血，送醫不治。陳女肇事後，向到場處理事故的警員坦承肇事，法官認為合於刑法規定的自首要件，可減輕其刑。

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法官審酌，陳女駕車沒有充分注意車前狀況，與被害人騎乘的自行車發生碰撞，致被害人死亡，行為確有不當，但陳女坦承犯行，並於院方調查程序中與被害人家屬達成調解。

被害人家屬表示，陳女是遠房親戚，她本身的生活也很辛苦，卻仍幫過死者，這樣和解就好了，除了已領取的保險金外，沒有要向陳女求償，請法官依法判決即可。法官審理認為，陳女要撫養配偶與孫子，經濟狀況確實不佳。

法官考量陳女沒有前科，發生車禍係偶發的初犯、過失犯，且坦承犯行，與被害人家屬達成調解，足見陳女確已勉力填補損害且已知所警惕，依過失致死罪判刑三月、宣告緩刑兩年，以啟自新。

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