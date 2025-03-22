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    熱心救人沒錯 但冒穿EMT制服檢分案偵辦

    Yuki昨天出面表示：「自己只想救人，難道救人有錯？」。（記者張瑞楨翻攝）

    Yuki昨天出面表示：「自己只想救人，難道救人有錯？」。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕男扮女裝一頭金髮、自稱是日籍人士的Yuki，本月十六日身穿EMT（緊急醫療技術員）制服尾隨台中市消防局救護員，對台中市一名洗澡溺水的三歲男童急救，男童送醫不治後，父親質疑Yuki是假義消，民間團體也譴責Yuki持假EMT證照。台中地檢署針對他涉嫌使用假證照，分案偵辦是否觸犯偽造文書罪；Yuki昨天出面表示：「自己只想救人，難道救人有錯？」

    Yuki︰只是想救人

    台中市消防局表示，熱心助人無違法疑慮，民眾也不需要有EMT證照才能協助救人。中檢也強調，並不是偵辦此人的救人行為，而是追查他是否使用假身分證件或偽造的證照，以及是否假冒緊急醫療技術員。

    Yuki昨天出面，承認自己不是義消，否認使用假證照，至於身穿的EMT制服是「台北的單位給的」，他是在台北接受急救訓練，心肺復甦術等急救技術全部都會，隨後出示診斷書，宣稱自己懷孕十週，還當場彎腰「孕吐」，令旁人大為驚訝。

    Yuki說，自己是廿六歲的日籍女性，聽不懂台灣語言，但能讀寫中文；對於他在臉書自稱就讀台灣大學醫學院，昨天則說，曾就讀日本大阪的護專，六年前到台灣後就讀台北一所大學的護理系。Yuki使用手機打字，被發現是使用「注音輸入法」，記者等人用日語與他對話，他似乎聽不懂。

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