國人困泰緬詐騙園區 外交部救出203人

緬甸詐騙園區猖獗，並向泰緬邊境擴張。圖為二○二三年緬甸警方將五名詐騙嫌犯移交送回母國。（美聯社檔案照）

2025/03/22 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕近年緬甸邊境詐騙園區以「海外工作」為由誆騙國人淪「豬仔」案件頻傳。外交部表示，自二○二二年以來，接獲家屬等通報受困緬甸境內園區共四三八案，迄今已協助二○三人歸國，仍有四散在緬甸境內不同園區二三五人待援，不過緬甸邊境情勢複雜，外交部絕不懈怠，將全力救援。

仍有235人待援

外交部亞太司副司長林宏勳表示，緬甸與各國接壤邊境的各個詐騙園區具系統性規模，內部運作如工廠，管理者多為中國人，最大宗的受害者人數亦為中國籍，估計有數千人，另印尼、印度、越南、日本、大馬、斯里蘭卡、泰國甚至非洲、歐洲及美洲等國，也都有該國民眾在園區裡面。

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林表示，國人受困樣態多樣，自願前往或不幸被拐騙都有可能，甚至同時加害者與被害者身分兼具，重點是凡持有我國國籍，與警政署協力確認身分後，外交部皆一視同仁全力協助救援。

惟目前緬甸邊境民族武裝勢力割據，並與當地中央政府對立，除政治環境複雜外，我國使節與民族武裝勢力接觸並不妥適，但外交部仍持續積極與國際NGO、友我僑領協助瞭解各園區情況，協助脫困者安置，在完備移民程序後核發文件返國。

林表示，有鑑於受害者人數眾多，泰國政府難以在其境內進行安置，僅借道讓各國獲釋人士，在完善「遣送計畫」後，經泰國美索直接離境；我方已循此模式，成功於上月協助數名國人自苗瓦迪經泰國美索，轉從曼谷搭機返國。

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