法官給繳還2千元換減刑機會 他未繳／代購蛋黃酥重判 律師︰網詐刑責1年起跳

馬姓男子幫人代購蛋黃酥，因交不出貨又不還錢被判刑，圖為蛋黃酥名店排隊景象示意圖，圖中人物與新聞事件無關。 （資料照）

2025/03/22 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化市馬姓男子幫人代購蛋黃酥，因交不出貨又不還錢，判處一年徒刑，刑責之重令人咋舌。針對此一判決，法界人士表示，關鍵在於馬男利用網路產生詐欺行為，觸犯刑法第三三九條之四「以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪」，該法條刑度為一年以上、七年以下，而法官曾給他繳清欠款二千元換取減刑的機會，但他在判刑前均未繳納，最後才被判一年徒刑。

執業律師鄭智文說，國內近年網路詐騙越來越猖獗，政府為打擊詐欺犯罪，在二○二四年七月公告實施《詐欺犯罪危害防制條例》，該條例規定所謂的「詐欺犯罪」，主要是指觸犯刑法第三三九條之四，即為加重詐欺。

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鄭智文指出，被告利用網路招攬、代購蛋黃酥，事後因交不出貨，又未退款給被害人，此為刑法第三三九條之四所規定，以網際網路對公眾散布的網路詐騙，處一年以上、七年以下有期徒刑。

鄭智文說，此等詐欺犯罪若繳交犯罪所得，都會減輕其刑，該案被告只欠告訴人二千元，他雖坦承犯行、態度良好，但始終未繳二千元的犯罪所得，此難說服法官減刑，給予一年刑期，並不意外。

法官是看犯罪型態而非金額

鄭智文也說，對於詐欺，法官是看犯罪型態而非犯罪金額，現在臉書、LINE交友軟體盛行，如果利用此網路軟體進行交易而產生消費糾紛，若被認定為「網路詐欺」，刑責就是一年起跳，網友不可不慎。

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