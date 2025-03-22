偽造法學博士證書 任律所顧問／假律師勾台中公務員查個資 9起訴

台中地檢署偵辦假律師案時，查獲中市經發局人員涉嫌洩密。（翻攝自google地圖）

2025/03/22 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕台中地檢署偵辦男子張志吉，涉嫌偽造法學博士證書當假律師，還能騙倒真律師，獲聘一家律師事務所的法務顧問，檢方意外查獲他勾結台中市政府經濟發展局約僱人員蔡廣仁，以及台中市警局第四分局陳姓副所長等二名警察，非法取得個人資料，昨天依違反貪污治罪條例、個人資料保護法、律師法、刑法詐欺與洩漏國防以外機密等罪起訴九人。

中檢起訴指出，徐慶衡等四名檢察官指揮調查局中部機動站等單位，偵辦大學畢業、但無律師資格的卅六歲張志吉，於二○二二年獲聘擔任台中市一家法律事務所的法務顧問後，以律師身分招攬訴訟，在女友協助下，聘任三名女法務助理，四位民眾受騙支付委任費十二萬餘元。

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無牌招攬訴訟 4人受害

檢方意外發現，張男透過昔日大學同學、中市府經濟發展局工商登記科約僱人員蔡廣仁，非法取得數十筆公司登記、董監事個人資料，並將部分個資外洩給張男的李姓朋友；檢方認定張、蔡二人涉案重大，有串、滅證之虞，將二人羈押禁見。

假律師與1公務員羈押

此外，張男參與警友會等團體，認識台中市陳姓副所長與楊妻員警，請託二人查詢數筆民眾的車籍等個人資料。

台中市政府經濟發展局局長張峯源表示，檢方查出蔡員拍照把特定公司資料非法外洩，蔡員僱期去年底屆滿後不再續僱；台中市警四分局說，二名警察已記過一次調職，未來視判決結果依法論處。

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