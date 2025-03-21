父控假義消亂入害3歲兒命 中市消防局大轉彎要查了

戴金色假髮，穿短裙男扮女裝的「Yuki」對男童急救，引發議論，「靠北EMT」質疑他假冒醫護人員身分。 （記者張瑞楨翻攝）

2025/03/21 05:30

〔記者張瑞楨、黃旭磊 ／台中報導〕台中市鄭姓三歲男童本月十六日洗澡時溺水，台中市消防局救護員獲報趕抵，卻出現一位身穿EMT（緊急救護技術員）制服，戴假髮男扮女裝的「熱心民眾」為男童CPR，男童送醫後不治。鄭父質疑「假義消」亂入，還對其兒亂壓肚子，專業救護員在旁卻不制止或接手；也有民眾指該名假義消是想營造個人「急救英雄」形象。中市消防局則表示，該位熱心民眾施救過程專業，且熱於助人；稍晚改口指出，將研擬調查此人身穿EMT制服到現場，是否違反緊急醫療救護法。

消防局原稱施救專業 無法律責任

鄭童的父親說，他於十八日接到一通電話，詢問當天是否有金髮的人幫忙搶救，他檢視監視畫面，驚覺三位消防局救護員抵達時，自稱Yuki、穿裙子的金髮男也跟著進入，並由金髮男對兒子肚子按壓CPR（心肺復甦術）三分鐘。

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鄭父質疑，急救按壓位置應該是胸部，Yuki卻壓肚子（腹部），「為何不是專業救護員急救？為何未發現錯誤？為何沒制止及改由專業救護員接手？」

中市消防局表示，Yuki當時自稱是熱心民眾，在LINE群組「聽見AED」見到急救訊息，趕來幫忙。但設置這個群組的「台灣愛陌生安全推廣協會」發聲明，譴責此人上傳偽造的EMT證照給協會，冒用身分及破壞社會信任。

民眾林先生也質疑，Yuki多次男扮女裝假冒義消到新光三越氣爆等災難現場，可能想營造「急救英雄」形象，但這場「救援秀」發生在三歲溺水男童急救關鍵時刻，專業救護員沒接手急救，淪為「非專業領導專業」。

中消緊急救護科長劉忠和說，男童經CPR曾短暫恢復生命跡象，Yuki拯救生命於危難，並無法律責任，民眾協助搶救患者，多一個人比少一個人好，也不需EMT證照，而當時全程有救護員在旁指導，無「非專業領導專業」疑慮。

消防局醫療指導醫師召集人、亞大醫院急診部主任鍾侑庭說，從急救影片來看來，此人按壓熟練、沒有遲疑，幼童體型腹部比胸部大，按壓「角度可能有點跑掉」，消防局認為尚符合標準。

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