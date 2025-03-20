百億總裁重罪交保 竟無科技監控

近期要犯棄保潛逃案

2025/03/20 05:30

陳政谷兩億元交保 胞妹不到一天籌足 林明佐保金1200萬 還在籌錢中

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，台中地院十七日諭知陳政谷二億元交保，其胞妹不到一天籌足二億元，陳男十八日愉快地走出台中看守所；林明佐也獲一二○○萬元交保，目前籌錢中。台中地檢署認為二人犯重罪，都有逃亡疑慮，法院卻未命令接受適當的科技設備監控，例如電子腳鐐，已提起抗告。

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有逃亡疑慮 中檢抗告

台中地檢署對二人提出抗告的理由是，二人違反組織犯罪防制條例、貪污治罪條例等重罪嫌疑重大，法院沒有命二人接受適當的科技設備監控，防止二人逃亡，為確保本案後續審判與執行程序能順利進行，落實國家刑罰權的公益，依法提起抗告，請求高等法院台中分院審慎認定。

中檢指控，林明佐接受九州集團總裁陳政谷等人的賄賂，陳指揮卅二名手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並從二○一七年至二○二三年，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平台，向賭客收取約四三八億元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款一八五三萬餘元洗錢；陳政谷還行賄林明佐，檢方認定林明佐有高達四四五一萬餘元的不法利益。

陳政谷十八日中午獲釋後說，自己對法院有信心。林明佐隨後於十八日傍晚獲裁定一二○○萬元交保，期限是本月廿一日下午四時之前，否則延長羈押二個月，禁止接見、通信等，如果提出保證金交保，則限制住居及出境出海八個月，應遵守不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為；林的親友預計廿一日上午具保。

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檢方認為裁定交保的陳政谷有逃亡之虞，卻無電子腳鐐等監控設備，提起抗告。 （資料照）

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