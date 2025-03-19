惡雇主 丟包昏迷的非法移工致死

潘姓非法泰籍移工因傷重被雇主丟棄在新竹縣新埔鎮偏僻產業道路，由共犯佯裝路人報案「路倒」，經送醫不治。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/19 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕新竹縣警、消單位去年十月間獲報，新埔鎮一一五縣道旁產業道路有男子路倒，經送醫搶救不治，警方查出死者為潘姓泰國籍失聯移工，桃園地檢署相驗認為案情不單純，追查發現附近一家農場魏姓業主夫婦因僱用的潘男工作時昏倒，擔心違法聘僱移工曝光挨罰，將人遺棄路邊再佯裝發現者報案，檢方昨偵結將魏姓夫婦及二共犯依遺棄罪嫌提起公訴。

怕聘違法移工曝光 遺棄罪起訴

檢警調查，死者為四十七歲的泰籍潘姓非法移工，曾於路倒處附近的畜牧場工作，且同為失聯的泰籍移工威沙諾事發後行蹤不明，追查後先將威沙諾拘提到案。

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威沙諾供稱，潘男去年十月十九日在四十八歲魏姓雇主的畜牧場工作時突倒地昏迷，魏及其四十三黃姓妻子擔心僱用失聯移工挨罰，未打一一九送醫，反先換掉潘男衣物，避免被發現曾在此工作，隨後找來六十九歲姚姓計程車運將，一夥人共同將潘載往附近的文水坑產業道路丟包，約四十分鐘後，再由姚佯裝路人報警「有人路倒」；魏男夫婦還將潘的衣物、手機等燒毀滅證。

檢警隨後拘捕魏男、黃女及姚姓運將到案，檢察官複訊後將姚男以十五萬元交保，對魏男、黃女夫婦及威沙諾三人，均向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，解剖鑑定報告指潘男是因後枕部受傷導致顱內出血，引發腦部腫脹、腦幹出血，最終併發肺炎死亡；由於潘男罹患肝硬化，檢方研判他可能因肝昏迷倒地撞擊頭部導致腦損傷，無法認定魏男等人的遺棄行為與潘男死亡有直接因果關係，應未構成遺棄致死罪，偵結依遺棄罪嫌起訴四人，並均向法官求處一年徒刑。

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