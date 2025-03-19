爆改Switch侵權破億 花蓮男慘了

警方查扣的證物。（警方提供）

2025/03/19 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕花蓮市陳姓男子提供Switch改機服務，改機後的遊戲機可繞過系統檢查，讓玩家免費下載遊戲，還提供能玩數千款盜版遊戲等售後服務，並標榜「當天收件、當天改機」，在全台玩家中相當知名，刑事警察局智慧財產權偵查大隊收網查獲，發現他侵權市值破一億元，依法送辦。

任天堂提告 恐賠不完

刑事局智財大隊持續查緝非法任天堂Switch改機網路賣場，去年發現有非法業者在臉書等網路平台，不斷推播非法Switch改機店家廣告，標榜「當天收件、當天改機」，購買後還有專屬會員LINE群組可以加入，日商任天堂公司提出告訴，智財大隊會同花蓮縣警局刑事警察大隊成立專案小組偵辦。

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經查，涉案陳姓男子（四十六歲）以日本漫畫「幽遊白書」的角色為店名，使用住處當收貨地，完成改機後，再寄回給買家，身邊不留存改機商品，以製造斷點，專案小組去年九月間持搜索票查緝，查扣盜版遊戲二點四萬片遊戲的主機，以及改機晶片、排線、電銲槍、電子顯微鏡及電腦主機等證物。

據了解，陳男以宅配收貨與送貨，收貨當日即能破解改機，改機方式是透過焊接「改機晶片」至原本機器主機板，當再次開機執行時，可以透過改機晶片讀取，繞過主機檢查措施，讀取虛擬系統介面，進而執行盜版遊戲。

陳男每台改機收費約六千元，並允許客戶加入LINE群組成為專屬會員，群組內可免費下載超過二點四萬款盜版遊戲。

警方指出，陳男經營時間長達兩年，已售出八百五十台，經估算侵權市值逾一億元，屬「全台最大宗Switch改機案」，依違反著作權法函送法辦。

陳男涉替消費者改造SWITCH，可玩盜版遊戲，侵權市值破億元。（警方提供）

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