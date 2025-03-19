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    3假幣商洗錢2億 2首腦收押

    橋頭地檢署查扣假幣商的保時捷名車。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署查扣假幣商的保時捷名車。（記者蔡清華翻攝）

    2025/03/19 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署打詐預警中心偵破「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等三家假幣商，以高價購買虛擬貨幣涉嫌為詐騙集團洗錢，累計洗錢金額超過二億元，逮捕十名幣商成員，查扣保時捷名車、名錶、現金以及凍結帳戶，楊姓、劉姓主嫌遭法院裁定收押、六人交保、二人限制住居。

    橋頭地檢署近期受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，巨額款項一旦匯入特定帳戶，假幣商隨即用詐款以高價收購泰達幣等虛擬貨幣，再將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包躲避查緝。

    經高雄市刑事警察大隊完成蒐證，本月十二日專案小組針對假幣商成員與首腦等十人發動拘提與搜索，查扣保時捷電動車一輛、沛納海名錶、現金九十六萬餘元、金飾、外幣等物；另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約一千四百九十四萬餘元。

    經訊問後，檢察官認楊姓、劉姓二名集團首腦，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺罪嫌重大，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准；另廖嫌等六名被告則各具保十萬元；以及黃姓等二名被告則限制住居。

    此次檢警成功斬斷詐團洗錢金脈，橋頭地檢署檢察長張春暉特別肯定台新國際商業銀行，無私協助分析集團成員可疑關聯帳戶、並提供相關情資，成為公私部門協力打擊詐欺洗錢犯罪的典範。

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