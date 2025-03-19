神韻在基隆遭嗆放炸彈 又是來自中國恐嚇信

神韻藝術團今年在台灣的第一場巡演在基隆文化中心舉行。（取自神韻藝術團臉書）

2025/03/19 05:30

警戒備確保安全

〔記者吳昇儒／基隆報導〕知名的神韻藝術團每年都會在全球展演，本月二十日將在我國基隆表演藝術中心演藝廳展開巡迴演出，而該藝術團由法輪功學員成立，疑遭到中國鎖定，基隆市政府本月十日收到恐嚇信，要求不得將場地出借給神韻藝術團，否則將放置炸彈，並將開槍掃射所有人。警方初步查出發信者位於境外，強調展演期間將加強安檢並派員戒備。

恐嚇信主題直接指出，將要開槍射殺神韻所有人，並在文中提及槍枝、汽油彈已經準備好了，如果神韻如期開演，將會開槍。主辦及協辦單位立刻通報警方。

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疑駭客VPN跳板發信

基隆市警局成立專案小組追查，刑事警察大隊科技偵查隊追查發信者位置，卻發現對方是利用VPN（虛擬私人網路，加密隱藏IP位址的工具）透過多國網路做為跳板發信，警方不排除是中國駭客所為。

多國演出前都收到恐嚇信

據悉，只要是神韻展演的國家，演出前經常收到相關恐嚇信件，之前在美國、法國、加拿大等國家展演的神韻藝術團，也收到來自中國的恐嚇訊息，目的是要阻止舞者進行表演。但大多數都是虛假恐嚇，尚未出現恐怖攻擊，重點是要求各國的展演場所，拒絕出借場地給該藝術團進行表演。

神韻藝術團曾發新聞稿指出，舞團表演內容除展示中國歷朝歷代和各個民族，也講述法輪大法修練者的故事，而法輪功長期遭到中國打壓。

基隆市警局表示除持續追查信件來源，另也將於展演前一日加派員警前往基隆表演藝術中心演藝廳進行全面性檢查，展演期間，也會派員加強戒備，確認安全無虞，才會讓民眾進場觀賞，請民眾安心。

神韻藝術團今年在台灣的第一場巡演在基隆文化中心舉行，卻收到恐嚇信，警方將加強安檢並派員戒備。（記者吳昇儒攝）

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