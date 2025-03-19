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    首頁　>　社會

    中部賭王陳政谷2億交保 檢抗告

    「中部賭王」陳政谷（右）昨天籌得二億元交保後，神情愉悅說「對法院有信心」。（記者張瑞楨翻攝）

    「中部賭王」陳政谷（右）昨天籌得二億元交保後，神情愉悅說「對法院有信心」。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/03/19 05:30

    雀悅步出看守所：對法院有信心

    〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」、「中部賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，陳政谷十七日被台中地院裁定二億元交保，昨天中午由妹妹以台灣銀行支票辦保後，走出台中看守所，神情喜悅（見圖，記者張瑞楨翻攝）說「我對法院有信心」，另外，中院昨天也諭知涉貪四四五一萬元的林明佐，以一二○○萬元交保。

    台中地檢署昨天已對陳政谷交保提出抗告，林明佐則研擬抗告中。

    前警政監林明佐 一二○○萬交保

    台中地院指出，如果林明佐未能於本月廿一日下午四時前提出保證金（交保金），則再延長羈押禁見二月，如果交保的話，限制住居，限制出境出海八月，並遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。

    台中地院強調，林明佐犯罪嫌疑重大，且涉犯的是重罪，有逃亡、串供之虞，但合議庭審酌他羈押迄今已有相當時日，且台中地院對他與同案被告的答辯方向已有釐清，串供危險已降低；再考量林明佐罹患疾病，需密集到醫院治療而諭知交保。

    中檢去年八月起訴指控，九州集團總裁陳政谷，指揮卅二名手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並從二○一七年至二○二三年，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平台，向賭客收取約四三八億元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統，收取或洗錢一八五三萬餘元，陳政谷並涉嫌行賄林明佐，檢方搜索林明佐住處，查扣一二○○萬元來源不明現金，以及高價洋酒等奢侈品，林還免費住豪宅與駕駛荒原路華高檔豪車，不法所得達四四五一萬餘元。

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