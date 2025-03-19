拒檢挾4岸巡出海 判免關／危害重大「難收警惕之效」檢上訴

金門王姓男子（黃圈處）駕小船返港拒檢，強載負責安檢的岸巡人員出海，最後在海上被金門海巡艇攔截押返。（金門岸巡隊提供）

2025/03/19 05:30

多次非法開船到中國

〔記者吳正庭／金門報導〕多次非法開船到中國的金門縣王姓男子，去年底駕船返港時不但拒絕安全檢查，還強載四名執行安檢的岸巡隊人員出海，最後被金門海巡艇攔截後押返，金門地方法院依妨害公務罪，判處有期徒刑三月，可易科罰金。對此，金門地檢署認為刑度太輕、難收警惕之效，昨天提起上訴，強調要捍衛海巡人員的執法尊嚴。

判三月 可易科罰金

對於檢方提起上訴，海巡人員都肯定檢方力挺，希望司法單位能做第一線執法人員的強力後盾，才能遏止不法分子的囂張氣燄，捍衛公權力，執法時也更有自信。

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檢方調查，王男去年十二月二日晚上七點駕駛小船「穩轉號」，搭載二名友人從金門后豐港出海、約八點返港，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所黃姓等四名隊員實施船舶安全檢查，發現前置物艙無法開啟，懷疑是密艙夾藏貨物，以手持X光機加強檢查；未料，王男竟不顧安檢人員的攔阻，突然將四人強載出港。

岸巡隊指出，事發突然，四名被強載出海的岸巡隊員基於安全，只好中斷安檢、用手緊抓欄杆，並趁空檔再三向王男勸說「請你開回去配合檢查」，王男則回罵「我不是都有配合嗎？」船隻仍疾速前行。

岸巡隊表示，當時夜間視線不佳，王男在海上航行約十多分鐘，最後在距離小金門（烈嶼鄉）九宮碼頭東方大約零點五浬處，相當於大、小金門的中間位置，被接獲通報後趕往的金門海巡艇攔停。

起訴書指出，王男強行駕船並挾持安檢人員，涉犯對公務員的強暴行為及違反國家安全法，他從二○二一年起，多次未經許可航行至中國，違反兩岸地區人民關係條例，這次拒絕安檢，做出加重妨害公務犯行，前科素行、犯罪動機均無可憫處，萬一釀成海巡人員落海，將導致嚴重憾事，金門地院的判決過輕，依法提起上訴。

捍衛執法尊嚴 檢上訴

檢方強調，金門海域緊鄰中國，王男駕船逃逸、規避安檢，如航行方向未能掌控妥當，很可能將我國海域執法公務人員載往中國海域，衍生兩岸爭端並嚴重危害國家安全，危害甚大。

檢方表示，王男的犯後態度不佳，未對被害人致歉或彌補損害，金門地院輕判無法達到刑法預防犯罪的功能，也會導致王男或其他想利用密艙走私的非法業者不能警惕，甚至起而效尤設置密艙或拒絕、規避檢查，海巡人員等執法安全及執法尊嚴都將缺乏保障。

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