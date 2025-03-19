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    首頁　>　社會

    《高雄》路見騎士昏迷 輔英護生狂壓CPR救人

    輔英科大護理系學生葉依珊（中）為重傷騎士狂壓700下CPR。（輔英科大提供）

    輔英科大護理系學生葉依珊（中）為重傷騎士狂壓700下CPR。（輔英科大提供）

    2025/03/19 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區前天發生機車碰撞車禍，蔡姓騎士倒地昏迷，輔英科大護理系學生葉依珊路過，不顧手臂骨折尚未痊癒，忍痛為傷者CPR（心肺復甦術）狂壓逾七百下，可惜蔡男仍傷重不治，她得知消息後說，「心疼比手更疼」。

    十七日晚間六點左右，大寮區萬丹路與捷西路口發生車禍，廿三歲的蔡姓男子與廿二歲黃姓騎士機車碰撞，蔡姓騎士安全帽噴飛、趴臥在路面，路人見他一動也不動，不敢上前幫忙。

    葉依珊忘了剛骨折 6分鐘按700多下

    葉依珊開車經過，立即下車趨前察看生命跡象，救護車隨即趕抵處置，救護員前往救護車拿AED儀器時，由葉依珊接手CPR，直到救護員將傷者送醫才離去，她事後還在網路發文為傷者祈福。

    蔡男送醫雖然傷重不治，葉依珊奮力搶救生命身影則被貼上網路，網友狂讚，蔡的家屬悲慟不已，仍感謝葉的義舉。

    廿歲的葉依珊是彰化人，立志當護理師，曾就讀南投五育高中照顧服務科，前年南下高雄就讀輔英科大護理系。她說，一心只想著救人，忘了去年底才發生車禍手肘骨折，五、六分鐘內按了七百多下，事後才覺得疼，但更心疼的是，傷者仍回天乏術。

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