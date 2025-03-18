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    首頁　>　社會

    《高雄》殺婦棄屍案解剖 家屬盼處重刑

    2025/03/18 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一對張姓夫妻涉嫌殺害石姓婦人棄屍屏東山區，檢方依強盜殺人、遺棄屍體罪聲押二人獲准，昨解剖複驗確認石婦背部三刀為致命傷，張男將她裹棉被裝桶運至山區棄屍，造成石婦失血過多傷重不治，家屬憤怒、悲傷，盼司法對二嫌判處重刑。

    檢警調查，嫌疑人張男不滿石姓婦人催債十多萬元，又覬覦石婦身上現金多，在石婦登門討債一度借車供她外出收錢，待她返回揮棒重擊頭部，石婦一度倒地昏迷又醒來，張男再持水果刀猛刺石婦背部三刀後，夥同妻子駕駛租賃貨車，載往屏東枋山山區棄屍。

    經查，張嫌謀財害命，不還錢還洗劫石婦身上現金卅多萬元，不過張男否認預謀強盜殺人，僅承認臨時起意殺人，事後感到後悔，張妻則協助棄屍，但仍被檢方依強盜殺人、遺棄屍體罪聲押二人獲准。

    檢方昨會同法醫解剖複驗三個多小時，確認石婦頭部曾遭球棒打傷造成腫脹，背部三刀為致命傷，但未造成內臟破裂，張男刺傷石婦後，將她裹棉被裝進大桶子，載運至屏東山區棄屍。

    檢警迄今未尋獲凶刀，犯罪手法與今年楠梓區發生強盜殺人棄屍案雷同。檢警也於行凶倉庫現場、作案球棒、運屍租賃貨車拉簾上，採集血跡反應送驗比對，其中貨車拉簾血跡驗出與石婦ＤＮＡ型別相符，行凶倉庫、作案球棒血跡仍比對中。

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