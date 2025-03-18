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    涉買刀預謀殺技術長／行凶雲云董座出院 聲押禁見

    雲云科技董座曾志新涉嫌殺死技術長，17日出院接受警方偵訊。（記者塗建榮攝）

    雲云科技董座曾志新涉嫌殺死技術長，17日出院接受警方偵訊。（記者塗建榮攝）

    2025/03/18 05:30

    〔記者姚岳宏、王定傳／台北報導〕雲云科技董事長曾志新本月七日涉嫌刺死梁姓技術長，當時他企圖吞刀自殘後被救回，經過十天治療昨天出院，警方偵詢後移送台北地檢署，釐清他殺人動機及事發經過，據知，曾嫌案發前曾到大賣場購買主廚刀，當時已有殺人念頭，但仍猶疑不決，直到梁男六日發出長文說要離職，他才痛下殺手。檢方複訊後，以涉殺人重罪，且有串證及逃亡之虞，將曾嫌聲押禁見。

    曾嫌初步說，最近公司營運有些狀況，需要注資但不順利，梁卻一直攻擊公司，他懷疑梁竊取公司機密要另起爐灶，氣憤難耐，上月廿六日中午時分，獨自前往台北市大潤發中崙店，花五九九元購買一把卅公分的西式主廚刀，放在辦公室，但未下定殺人決心。

    後來梁男六日發出長文說要離職，他氣到整夜難眠，七日開會時，以預藏的主廚刀朝梁男右後頸及背部猛刺七刀，加上梁男雙手因防禦的數起刀傷，前後共刺十多刀致死。

    檢警案發隔日在曾嫌辦公室找到「死亡筆記本」，裡面點名三至四人，強調「做鬼也不放過」，但名單內無梁姓技術長，曾嫌則稱，近來對公司內親近梁的人士不滿，才寫在筆記本裡，但沒要殺這些人，他想殺梁，不過沒寫上去。

    檢警調查，梁男案發前一天在公司LINE群組內發出長文，以控訴語氣指自己和公司理念不合，並直指曾男管理無方，曾男還常對他使用無禮的語氣，使他無法好好管理下屬，文章最後表明要離職。

    曾嫌隔日在公司會議室與梁姓技術長、公司人事主管開離職會議時，雙方又爭執不歡而散，曾嫌步出會議室時，突然狂刺梁男，犯案後，曾男猛刺自己嘴部一刀，經醫生評估神經及腦部有受傷須觀察，才延至昨天製作筆錄。

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