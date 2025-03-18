近兩年兩岸合作打擊犯罪大突破／檢警破獲 兩岸銀聯卡洗錢集團

專案小組查扣案關手機、點鈔機、銀聯卡及開山刀。（調查局提供）

2025/03/18 05:30

在中國騙錢 再派刷手在台購物變現

〔記者王定傳／台北報導〕檢警去年破獲一起兩岸銀聯卡洗錢集團，該集團與詐團合作，詐團先在中國騙錢，再交由洗錢集團持銀聯卡在台灣刷卡購物並變現，被害者共七十三人，詐騙、洗錢金額高達兩億三千多萬元；調查局北機站昨指出，這起案件是經公私協力彙整情資主動發掘，調查局透過兩岸共同打擊犯罪機制，協調中國公安部門取得被害者資料、指述、匯款單據等證物，讓檢方得以依加重詐欺等罪起訴不法集團，也是近年兩岸共打合作的重大突破成果。

共73人受害 詐騙洗錢金額高達2.3億

檢警調查，曾與「洗錢教父」涂誠文合作洗錢而被起訴的男子李俊安等人，去年與詐團合作，由詐團假冒中國公安、檢察官，向中國被害者佯稱他們涉及詐欺、洗錢犯罪須配合辦案，騙被害者將錢匯入詐團掌控的中國銀行帳戶，李男隨即派出「刷手」在台灣買黃金、iPhone手機及AirPods等3C產品，再將商品轉賣變現。

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新北地檢署主任檢察官劉文瀚去年指揮北機站、刑事警察局等單位發動四波搜索，將李男等人聲押禁見獲准，今年二月依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴李俊安等八人，並以李俊安所為造成被害人鉅額財產損害，且對金融秩序危害甚深，求刑六年六月。

調查局指出，銀聯卡近年來成為兩岸人民常使用的支付工具之一，不法集團看準它可跨境提款或刷卡消費特性，把它變成洗錢工具將犯罪所得洗回台灣；相關機關應重視，以減少此類犯罪。

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