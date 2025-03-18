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    為傳播妹爆火併 屏東街頭轟25槍 5傷

    被開槍的轎車留有多個彈孔，警方採證。（記者羅欣貞攝）

    被開槍的轎車留有多個彈孔，警方採證。（記者羅欣貞攝）

    2025/03/18 05:30

    傳播公司砸店 菸酒行疑攔3車開槍

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市昨天爆發街頭槍擊案，因傳播妹坐檯糾紛引發衝突，屏縣萬丹鄉某菸酒行人馬分持長、短槍，朝傳播公司人馬狂轟二十五槍，造成五人槍傷；菸酒行紀姓負責人昨下午到案，表示不知情，只是掛名。警方已鎖定涉案車輛及三名槍手追緝中。

    鎖定涉案車輛及3槍手追緝中

    屏東市瑞光南路昨天凌晨○時四十四分許發生街頭槍擊案，現場遺留一部深色轎車，地上還有二十五發彈殼，分屬手槍、步槍、霰彈槍所擊發，警方發現五名男子案發後，分乘兩部車至兩家醫院就醫，分別在手腳及肩部受到槍傷，其中一人為十六歲少年，均無生命危險。

    警方初步調查，全案因傳播公司日前與萬丹鄉某菸酒行間發生傳播小姐坐檯糾紛，昨天凌晨○時許，傳播公司人馬約七、八人，分乘三部轎車至菸酒行砸店，因店未營業，而持棍棒砸損店外的貨車，此舉引起菸酒行人馬不滿。

    警方研判，傳播公司人馬砸完車後離去，疑遭菸酒行人馬鎖定尾隨，跟蹤至屏東市瑞光南路時攔截到三車，隨即持手槍、步槍、霰彈槍開了二十五槍，一度被認為是幫派火併；屏縣警局屏東分局長林明波說，研判有三名槍手，案發後過濾監視器，即鎖定涉案車輛與特定對象追緝，目前未發現有幫派份子牽涉其中，涉案槍枝為制式或改良，有待槍枝查獲後釐清。

    據了解，全案疑與傳播小姐遭欺負有關，首先網路流傳一則疑為傳播公司方人員的貼文，直指萬丹鄉該菸酒行，有兩個男的欺負一個傳播小姐，後雙方在網路上互嗆種下心結。

    針對傳播小姐疑被欺負的糾紛，警方並未接獲報案，昨下午傳播小姐已出面說明，警方釐清中；另菸酒行二十九歲紀姓負責人也到案說明，他表示自己在菸酒行只是掛名，對槍擊案並不知情，且該店約在一週前已盤讓出去。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    屏東市街頭昨凌晨爆發槍擊案，現場留有25顆彈殼。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    屏東市街頭昨凌晨爆發槍擊案，現場留有25顆彈殼。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

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