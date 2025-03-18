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    烏龍報案抓10歲女童 盧秀燕、警局長道歉

    女童當天曾操作的拍貼機。 （記者許國楨攝）

    女童當天曾操作的拍貼機。 （記者許國楨攝）

    2025/03/18 05:30

    議員批動用5名警力 不符比例原則

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市「誠品480」百貨發生十歲女童被當竊賊，警方更出動五人將當事母女三人帶回派出所，事後發現烏龍一場，但已對女童造成傷害；民進黨中市議會黨團昨痛批，去年就發生警察進入校園帶走學童，現今又發生警察未查證之下，動用五名警力就將母女三人帶到派出所，不符比例原則，要求警察局長李文章、市長盧秀燕道歉。

    盧秀燕昨天表示，將心比心她非常了解女童跟媽媽被冤枉非常委屈；對於百貨業者及保全業者未第一時間事實查證，就誣賴消費者、亂報案，也等於濫用警力，會予以究責，而警察合法處理，但「處理過程不夠細膩」，未來會檢討改善。

    她並向當事小女童喊話說，「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起」、「真的很抱歉驚嚇到妳了」，還好事情真相已經大白，「大家都知道妳是最委屈的、也是被冤枉的」。

    警方將調查依結果進行懲處

    市警局局長李文章則說，此一烏龍報案造成家長困擾及女兒驚嚇，「警察局感到非常抱歉及不捨」，警察接獲報案抵達現場之後，一定要先確認有無發生犯罪才能進行後續程序，但同仁到現場後並未確認犯罪事實就帶回處理，是否有疏失或過當，已指派督察人員調查，會依調查結果進行懲處。

    誠品公司公共事務處資深總監曾喜松則說，事件是保全過度緊張擅自通知警方，已往須商場幹部判斷，由商場樓管確認事實，再由商場主管討論後才會進行是否報警，不會由保全聯絡警方。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台中警方獲報到場處理，最後雖查明竟是保全烏龍報案。 （警方提供）

    台中警方獲報到場處理，最後雖查明竟是保全烏龍報案。 （警方提供）

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