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    首頁　>　社會

    誠品480誤當賊 5警把3母女送警局

    台中「誠品480」發生保全誤將女童當賊的烏龍報案事件。 （記者許國楨攝） 女童當天曾操作的拍貼機。（記者許國楨攝） 台中警方獲報到場處理，最後雖查明竟是保全烏龍報案。 （警方提供）

    台中「誠品480」發生保全誤將女童當賊的烏龍報案事件。 （記者許國楨攝） 女童當天曾操作的拍貼機。（記者許國楨攝） 台中警方獲報到場處理，最後雖查明竟是保全烏龍報案。 （警方提供）

    2025/03/18 05:30

    小四女童嚇到嚎啕大哭 事後證實是保全烏龍報案

    〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕台中市魏姓女子十五日帶著就讀小學四年級和六年級的兩名女兒，前往西屯區「誠品480」百貨逛街突遭五名員警包圍，指控涉竊盜並帶回派出所，母女三人一頭霧水，小女兒更因嚇得嚎啕大哭，事後雖證實是烏龍事件，但魏女除不滿警方未經查證就帶人，也正式提告誠品報案的保全，而此事也發酵引發熱議。

    魏女表示，當時與小女兒在誠品五樓兒童區，大女兒則在文具區，突然五名穿制服員警圍住她，要求提供身分證字號，接著便強行帶她和小女兒下樓，她向警方表示大女兒仍在文具區，希望等孩子到齊再處理，但警方不允許她離開，最後在大女兒趕來後，母女三人一起被帶往派出所。

    母女被告知是獲報「涉嫌竊盜」

    魏女說，在派出所內警方將她們安排在有手銬的座位區，未出示任何證據，只告知是獲報「涉嫌竊盜」，小女兒因受驚嚇不斷哭泣，令她心疼又憤怒。據了解，誠品480保全當時透過遠端監控發現拍貼機有異常畫面，懷疑遭人破壞通報警方，她後來得知，報案者看到監視器畫面顯示小女兒在拍貼機前操作螢幕後突然蹲下，誤以為她用工具破壞機器才匆忙報警，事後廠商檢查，確認機器並未損壞也無財物損失，證明這是一場誤會。

    魏女痛批，警方未經查證便直接帶走她們，還讓孩子遭受極大驚嚇，擔心此事會讓孩子對警察失去信任，未來不敢求助，決定控告報案人也就是林姓保全，此外，魏女更寫了一封兩千字的「給市長盧秀燕的信」述明事情始末，盼盧主持公道。

    魏女寫信給盧秀燕 盼市長主持公道

    信中提及，「我也不知道能獲得什麼安慰或賠償，因為傷害已經造成。我的孩子當下真的很害怕，當場大哭，我以為我們犯了什麼天大的罪，才會需要出動這麼多警員把我們帶到派出所」。

    未查證就報案 魏女提告誠品保全

    台中市第六分局表示，當時接獲商場林姓保全報案指魏女的女兒涉嫌竊盜，員警到場即向雙方詢問事發經過，惟案發地點屬公眾得出入之場所，警方在考量當事人名譽後，決定先請魏女等人隨同員警回距商場十公尺的派出所等候，並未使用逮捕等強制行為。後來發現是誤會，對於林姓保全未盡查證義務即向警方報案，並擅自留置魏女及其親屬，造成當事人身心受創，已受理魏女報案，針對林男涉嫌誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌偵辦。

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