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    涉洗錢400億 九州集團陳政谷2億交保

    台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢四○○多億元案，合議庭決議，諭令主嫌九州集團總裁陳政谷兩億元交保。（資料照）

    台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢四○○多億元案，合議庭決議，諭令主嫌九州集團總裁陳政谷兩億元交保。（資料照）

    2025/03/18 05:30

    21日前交不出保證金 延押兩個月

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢四○○多億元案，並查出前警政監林明佐在擔任台中市警局刑警大隊大隊長時涉嫌當「內鬼」，其中主嫌九州集團總裁陳政谷昨天開庭審理第三次延押庭，經合議庭決議，諭令陳政谷兩億元交保，並限制出海、出境八月，交保期間不得與同案被告和證人聯繫，每週到指定派出所報到，不過若三月廿一日下午兩點前無法提出兩億元的保證金，則延押兩個月，林明佐則仍在押。

    「內鬼」前警政監林明佐 仍在押

    台中地檢署起訴指出，此案源起於橋頭地檢署二○二一年間偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市的剛谷公司，剛谷公司隸屬於九州集團，該集團用自己開發的第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐欺集團洗錢，中檢從去年五月起，陸續發動十波搜索，並發現前刑事警察局警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，勾結九州集團總裁陳政谷。

    檢方指控罪證 陳政谷全盤否認

    陳政谷去年十月出庭時，全盤否認檢方指控，強調非九州集團總裁，僅投資翔谷公司，全案從去年八月開庭審理至今，全案有卅三名被告，準備程序庭仍未結束，陳政谷已在台中看守所關押近十月，對於檢方指控的所有罪證，他全盤否認。

    台中地院昨天開庭審理陳政谷第三次延押庭，法官裁定，陳在提出兩億元保證金後停止羈押，強調他和其他被告的答辯方向已有釐清，且偵查中並具結作證，降低串證危險，此金額應能對陳產生約束力，確保本案程序進行，而無羈押必要。

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