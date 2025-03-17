遭拐賣詐騙園區 小翁立友 獲救暴瘦滿身傷

「小翁立友」陳康岳14日晚間平安返台。 （王元照提供）

2025/03/17 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，去年九月前往泰國，遭人蛇綁架賣至緬甸詐騙園區，期間曾因絕望預錄遺言給父母，所幸歷經數月談判，其魔術師好友王元照與家屬四處奔走，最終湊齊卅萬元贖金得以在本月十四日平安返台，但因長期遭虐，身上布滿傷痕，整整瘦了十公斤，身心狀況仍需時間調養。

過度驚嚇 不敢相信恢復自由

全案目前由台中地檢署指揮偵辦，將針對該起跨國綁架案的幕後黑手展開調查，追查是否有台灣人涉及詐騙集團運作。

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三十九歲陳康岳去年九月初飛往泰國洽談生意，與友人搭乘包車後失聯，事後家屬發現他手機定位在泰緬邊境，立即報案求助，陳的魔術師好友王元照得知消息後，積極尋求援助，透過當地消息人士掌握陳生死狀況，與詐騙集團展開漫長談判。

起初詐團開價一百萬美金（約新台幣三千二百萬元）才肯放人，經多次協商後，最終將贖金壓低至三十萬元台幣，王與陳家人先籌出十萬元，並透過緬甸台商幫忙籌得廿萬元，才成功換回陳自由抵泰國，然而，最後仍欠缺機票錢，不得不請託立委協助籌措資金，最終得以在本月十四日平安返台。

王元照說，陳在緬甸被三個園區轉賣被迫從事電信詐騙，業績未達標遭電擊、毆打，向外界求救被詐團發現後，被毒打一頓關進「小黑屋」，再繼續上銬、虐待，導致身心受創，甚至去年十月還收到陳寄來的遺書。當時他只能安慰陳會盡力救他出來，不可以放棄。

王元照表示，陳因過度驚嚇，平安獲釋至今還無法面對已恢復自由事實，精神陷入恍惚，目前的身心狀況仍需時間調養。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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