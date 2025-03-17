為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷超商千元 襲擊店員 判5年半

    士林地方法院近日審結，認定黃男觸犯準強盜罪，判處有期徒刑5年6月。 （記者吳昇儒攝）

    士林地方法院近日審結，認定黃男觸犯準強盜罪，判處有期徒刑5年6月。 （記者吳昇儒攝）

    2025/03/17 05:30

    法官︰由偷變搶 構成準強盜罪

    〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市黃姓男子因經濟狀況不佳，去年十月十一日凌晨跑到汐止某超商店外徘徊，見女店員在後方理貨，櫃台無人看管，偷走零錢盒逃逸，卻被女店員發現當場發生拉扯，過程中女店員遭襲擊倒地，見義勇為路人出面幫忙，最終逮捕黃男通報警方到場逮人。士林地方法院近日審結，認定黃男觸犯準強盜罪，判處有期徒刑五年半。

    檢警調查，五十九歲黃男當時見店員在後方理貨，徒手竊取放置在櫃檯內收銀機下方零錢盒，裡面共有一二四○元，得手後馬上逃離店外，二十七歲女店員聽到聲響，追出店外抓住黃男。

    兩人拉扯時，黃男拿包包反擊，並將店員推倒在地，導致對方右手、左肩及左小腿挫傷。女店員大聲呼叫，在旁熱心路人聽聞求救聲，主動追上黃男將他制伏，並通報一一○警方到場，將上身赤裸的黃男帶回偵辦。

    士林地檢署檢察官偵訊後認為，黃男由偷變搶，已涉犯準強盜罪，依法起訴。法院審理時，黃男承認有偷取超商內的財物，但否認有準強盜的行為，表示逃離超商後，確實有與店員拉扯，但沒有要傷害對方，是對方自己跌倒。

    法官認為，黃男竊取超商現金後，逃出店外遭店員拉住，反手以包包攻擊並多次推倒對方，導致店員有多處傷勢，最終因體力不堪負荷，無法繼續追捕，顯見黃男為避免被逮捕，有多次對女店員施暴，已構成準強盜罪，故判處有期徒刑五年六月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播