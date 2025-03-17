遺失警勤裝備 重則記過 甚至影響前途

刑警徽章製作精美，背面可見中央造幣廠承製等字 樣，還有一組徽號。 （記者王冠仁攝）

2025/03/17 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕警察為維護社會治安、追捕人犯，外出值勤時身上的裝備不少，但有時忙中出錯或粗心大意，除了最基本的服務證、刑警徽章會弄丟，過往也曾有人弄丟警用小電腦、子彈甚至是警槍。督察人員提醒，遺失這些警勤裝備，輕則記申誡，重則記一大過，嚴重影響前途，同仁一定要小心保管。

今年二月，澎湖縣馬公警分局派員前往一名莊姓男子家中搜查違法槍枝未果，偵查隊副隊長居然將裝有一把警槍、廿四發子彈、無線電等裝備的包包留在現場，莊男家人事後嚇得趕緊送去派出所。

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去年三月，新北市中和分局同仁前往林口分局靶場進行射擊常年訓練，結束後中和分局同仁將空彈殼運回車上時，不慎將其中一箱一千二百顆九公釐子彈的空彈殼，遺落在林口分局前人行道，五小時後被民眾發現，這才發現出包。

去年一月，台北市信義分局警方在夜店外處理打架衝突時，有員警的警用小電腦M-Police於混亂中從口袋掉出來，江姓男子撿到後沒歸還，還亂丟到市民高架道路上，被找回時螢幕已碎裂。

北市一名督察組長表示，根據現行警察人員獎懲標準規定，同仁若遺失警察證件、裝備或警槍等重要公物，或保管不力，可記申誡、小過到大過不等。

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