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    弄丟要賠錢懲處 刑警多把徽章供起來

    刑警徽章製作精美，背面可見中央造幣廠承製等字樣，還有一組徽號。 （記者王冠仁攝）

    刑警徽章製作精美，背面可見中央造幣廠承製等字樣，還有一組徽號。 （記者王冠仁攝）

    2025/03/17 05:30

    警界出現有人領不到 領到的人不敢帶出門的怪現象

    〔記者王冠仁／台北報導〕刑警徽章雖然是正式司法警察證件，每枚編號也不同，但徽章上沒照片，識別度不高，導致刑警外出辦案要表明身分時，多以有照片、個人資料的服務證為主，也因此，不少歐美電影中常見警察秀警徽的畫面，這點在台灣鮮少見到；再加上弄丟要賠錢懲處，不少刑警一拿到刑警徽章，大多「供」起來存放，直到退休才想拿走當紀念。

    一名小隊長說，他當刑警超過廿年，當初還是菜鳥時，就有前輩叮囑「徽章弄丟要賠、被懲處」；再加上刑警徽章會隨同公發皮套一起領取，皮套長期間隨身攜帶使用，容易龜裂、損壞，因此他當刑警以來，刑警徽章都跟皮套一起放在辦公室抽屜，從來沒帶出門，只隨身攜帶服務證。

    另名刑警表示，刑警徽章實用性不強、識別性不高，也沒規定一定要領取，他取得偵查佐資格後向人事單位報到，承辦人直接問「要不要領？不領也沒關係」，他擔心弄丟要賠償、被懲處，而且某些「高價」徽章弄丟要賠四千甚至五千多元，因此直接拒絕。

    也有同仁認為刑警徽章代表責任與榮譽，想要領取，但某些單位因過往「遺失者眾」，無法發給新到職同仁，再加上近年造價提高、實用性不大，沒有向刑事局提出申請；警界因而出現，有人想領卻領不到，領到的人不敢帶出門的怪異現象。

    根據現行警察人員獎懲標準規定，「遺失服務證或刑警徽等足資證明警察人員身分之證件」，遺失者會被記申誡懲處，遺失的刑警徽章也要照價賠償。

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