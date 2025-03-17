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    警界怪現象 退休賠錢拿警徽

    刑警徽章製作精美，背面可見中央造幣廠承製等字樣，還有一組徽號。 （記者王冠仁攝）

    刑警徽章製作精美，背面可見中央造幣廠承製等字樣，還有一組徽號。 （記者王冠仁攝）

    2025/03/17 05:30

    導正歪風 警界建議推退休紀念徽章 也是對刑警的肯定

    〔記者王冠仁／台北報導〕每個刑警都配有一個「刑警徽章」，離開或退休後須繳回，但每年都有退休刑警，想把這個製作精美且有特殊意義的徽章留作紀念，寧可謊稱弄丟，就算賠錢、記申誡也要留下徽章，但近年來因新制作的徽章賠償金額越來越高，許多人開始打消此念頭，警界認為，警政署二○一九年推出「退休警察人員服務證」，若能仿效推出「退休紀念徽章」給刑警，不僅可減少刑警徽章遺失數量，也是一種對刑警的肯定。

    刑事警察局表示，依「刑事警察人員刑警證徽核發及管理規定」，刑警徽章也是司法警察證件，須具備防偽功能及獨特辨識性，由各警察機關向刑事局提申請，刑事局再委託中央造幣廠鑄造。

    刑事局說，刑警徽章自一九九七年首次製發，至今共作七批，每批數量、單價不同，從六五五元至五七五○元不等，共製作九一七五枚。每枚徽章都有徽號，可用徽號推算出該枚「成本」為何，遺失要照價賠償。

    刑事局解釋，刑警徽章單價並非警方決定，而是中央造幣廠依每批數量多寡、原物料等因素而定，導致早年與現今單價有差異；至於徽章製作數目遞減，並不表示刑警人數降低，新製作的徽章主要是補足缺口。

    目前刑警徽章由各分局或各刑警大隊人事單位管理，依各單位刑警人數配發，若遇調動，要將徽章繳回原單位，到新單位再領新徽章以及與新徽章徽號相符的服務證。

    目前警界並無正式統計刑警徽章遺失原因，有人是外出辦案、兵荒馬亂之際弄丟，也有人是粗心大意、保管不當，最多的應是退休拿走當紀念，導致各單位刑警徽章數量長期「浮動」。

    以台北市警局為例，刑事人員有八五五人，目前有六七○枚刑警徽章配發給各單位外勤刑事人員，近五年有卅人通報遺失刑警徽章。

    高階警官︰避免亂用 應收回

    一名高階警官指出，刑警徽章是國家財產，也等同警察正式證件，為避免退休同仁亂用，應該要想辦法收回，他也建議，警政署雖已推出「退休警察人員服務證」，但刑警工作與一般行政警察不同，再加上徽章更具質感，若由官方推出退休紀念徽章，或許能導正「賠錢拿徽章」歪風。

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