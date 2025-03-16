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    共青團恐嚇信 台中8機關主管也收到

    已知所有恐嚇信都來自中國海南省，且署名「市委共青團」。（中市警方提供）

    已知所有恐嚇信都來自中國海南省，且署名「市委共青團」。（中市警方提供）

    2025/03/16 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕繼新北市與台南市十二位區長，收到中國簡體字署名「市委共青團」的恐嚇信，信內附有電腦合成「換臉」的床上不雅照之後，台中市八名區長與機關主管也在這兩天收到相同恐嚇信，警方鑑定是「深偽合成」照片，中市警方聯繫信件中的「微信」帳號與電話，皆無任何回覆，全案偵辦中。

    台中市刑警大隊調查，信件分別寄到台中市和平區公所等八處機關地址，收件人是區長或主管的姓名，目前已知台中市客家事務委員會主委江俊龍、和平區長吳萬福，以及台中市中正、太平、東勢、豐原、雅潭四個地政事務所與大雅戶政事務所主任收到信件，寄件地為中國海南省的陵水或文昌市，寄件人都是署名「市委共青團」。

    信內除附上三張與女性在床上的不雅合成照外，還有一組「微信」帳號與一組電話，威脅收件人要回覆聯繫，否則「超過處理時間抖音實名舉報」，不過中市警方聯繫帳號與電話，無任何回應。

    中市警方表示， 寄給新北、台南與台中市機關首長或主管的信件和照片，內容都一樣，是電腦合成的不實性影像，但技術粗糙。

    中市警方採集指紋與生物跡證，沒有比對出我國籍人士涉案，恐嚇的動機與目的不明，不排除惡作劇，或亂槍打鳥方式恐嚇取財。

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