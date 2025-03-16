騙賤賣名錶 毒蟲連搶兩名精品業者

毒蟲林廷偉及同夥少年誆稱要便宜賣這款百萬名錶。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/16 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕毒蟲林廷偉夥同林姓少年，以「假賣錶、真搶劫」手法，謊稱持有百達翡麗運動款名錶，以低於市價兜售，連續兩天約出兩名精品業者，趁面交時行搶，打傷一人、得手卅四萬餘元；新北市三重警方在九小時內逮獲兩嫌，查獲依托咪酯、K他命等毒品，發現雙煞將贓款用於購毒、玩樂，落網時花得只剩七萬元。警方懷疑他們以同樣手法，在大台北犯案多起，持續清查犯行中。

得手34萬拿去買毒剩7萬

據了解，廿四歲男子林廷偉與十七歲林姓少年混跡台北市士林社子一帶，林嫌佯稱持有一隻百達翡麗PP 5167a的二手運動款名錶，市價約有一百八十萬元到兩百一十萬元，他以市價八點九折，開價一百六十一萬元上網兜售，吸引精品業者關注，相約見面交易。

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三重警分局調查，卅二歲林姓被害人與林嫌相約十一日下午五時許，到三重仁義街國道邊坡公園面交名錶，但林男到場，跟林嫌講沒幾句話，林姓少年突然衝出，朝林男噴灑辣椒水想搶錢，林男遭攻擊後，負傷反抗逃離現場就醫、報案。

三重警分局偵辦林男傷害案之際，兩嫌以同樣手法約出第二間精品業者，約定十二日凌晨零時，在同處公園面交，廿歲莊姓精品業者由廿八歲吳姓友人陪同到場，林姓少年上前接洽時，林嫌突搶走莊男手上紙袋，雙雙快步逃逸，莊姓被害人不堪損失卅四萬餘元，立即報案。

三重警分局獲報，漏夜以車追人、過濾監視器，當天上午八時許追到社子島，見林嫌與少年將開車離去，因此迅速壓制逮人，在林嫌身上起出K他命、依托咪酯電子煙及剩餘贓款，警方將林嫌依傷害、強盜、毒品等罪嫌送辦，將少年隨案護送審理，一併對他們採尿化驗，釐清有無毒駕。

毒蟲林廷偉（中）及同夥少年誆稱要便宜賣百萬名錶，約面交後藉機行搶。 （記者吳仁捷翻攝）

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