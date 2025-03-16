為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    借車讓她去收錢 返回馬上要她命

    警方昨天凌晨在張男夫妻引領下，在屏東山區找到石婦屍體。（讀者提供）

    警方昨天凌晨在張男夫妻引領下，在屏東山區找到石婦屍體。（讀者提供）

    2025/03/16 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市張姓夫妻不滿石婦討債十多萬元，又覬覦石婦身上的現金多，於石婦登門討債之際，一度借車供她外出收錢，待她返回再殺人棄屍，害命後將石婦身上的三十多萬元全部劫走；辦案人員分析張男犯案過程，除認為他是預謀殺人劫財外，疑為了再「多劫一點」，因而假熱心地先借車給石婦去找他人收款，等石婦拿到錢返回時，展開謀財害命行動。

    婦從事回收 隨時帶現金

    檢警追查，三十三歲張男經濟狀況不佳，曾犯下詐欺、過失傷害案件，近來在外又積欠債務，為此向從事回收業的六十歲石婦借了十多萬元，已積欠一年多無力償還，他不滿石婦最近催討甚緊，而且了解石婦為了方便買賣交易，平時有隨身攜帶大筆現金的習慣。

    張男於石婦十三日下午登門討債時，過程中石婦接到一通電話，得知有人要付款給她，假好心的張男把機車借給石婦，讓她先去找他人收取九萬元，待石婦收完款項返回，剛走進倉庫之際，立即動手拿球棒揮擊石婦頭部，再補刀確認石婦死亡後，將石婦新收的九萬元連同原本帶在身上的錢，總共三十多萬元全部據為己有。

    狠夫妻10萬不還 再搶30萬

    檢警查出，張男除不滿石婦向他討債，也為了償還其他債務，以及山窮水盡到幾乎沒錢過活，決定殺害身懷現金的石婦。

    鄰居表示，張男承租倉庫搬來半年，很少與人互動，近日也未感覺異常，難以置信張男夫妻竟犯下凶殘的殺人棄屍案，得知後「全身起雞皮疙瘩」。

    警方呼籲民眾錢財不輕易露白，尤其處理債務糾紛，應提高警覺、小心應對，最好有人陪同及選擇在公共場所較安全，切勿因對方是熟人而失去警戒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播