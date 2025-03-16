借車讓她去收錢 返回馬上要她命

警方昨天凌晨在張男夫妻引領下，在屏東山區找到石婦屍體。（讀者提供）

2025/03/16 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市張姓夫妻不滿石婦討債十多萬元，又覬覦石婦身上的現金多，於石婦登門討債之際，一度借車供她外出收錢，待她返回再殺人棄屍，害命後將石婦身上的三十多萬元全部劫走；辦案人員分析張男犯案過程，除認為他是預謀殺人劫財外，疑為了再「多劫一點」，因而假熱心地先借車給石婦去找他人收款，等石婦拿到錢返回時，展開謀財害命行動。

婦從事回收 隨時帶現金

檢警追查，三十三歲張男經濟狀況不佳，曾犯下詐欺、過失傷害案件，近來在外又積欠債務，為此向從事回收業的六十歲石婦借了十多萬元，已積欠一年多無力償還，他不滿石婦最近催討甚緊，而且了解石婦為了方便買賣交易，平時有隨身攜帶大筆現金的習慣。

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張男於石婦十三日下午登門討債時，過程中石婦接到一通電話，得知有人要付款給她，假好心的張男把機車借給石婦，讓她先去找他人收取九萬元，待石婦收完款項返回，剛走進倉庫之際，立即動手拿球棒揮擊石婦頭部，再補刀確認石婦死亡後，將石婦新收的九萬元連同原本帶在身上的錢，總共三十多萬元全部據為己有。

狠夫妻10萬不還 再搶30萬

檢警查出，張男除不滿石婦向他討債，也為了償還其他債務，以及山窮水盡到幾乎沒錢過活，決定殺害身懷現金的石婦。

鄰居表示，張男承租倉庫搬來半年，很少與人互動，近日也未感覺異常，難以置信張男夫妻竟犯下凶殘的殺人棄屍案，得知後「全身起雞皮疙瘩」。

警方呼籲民眾錢財不輕易露白，尤其處理債務糾紛，應提高警覺、小心應對，最好有人陪同及選擇在公共場所較安全，切勿因對方是熟人而失去警戒。

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