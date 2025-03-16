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    婦上門討債 反遭夫妻謀財害命

    檢警昨相驗戳破張男謊言，石婦背部3刀成致命傷。（記者陳文嬋攝）

    檢警昨相驗戳破張男謊言，石婦背部3刀成致命傷。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/16 05:30

    如碎屍魔手法 進門即消失

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一對張姓夫妻，趁債主石姓婦人上門討要十多萬元時，涉嫌預謀揮棒打昏石婦，又冷血補上三刀致其斃命，再駕車棄屍屏東山區，家屬驚覺石婦出門討債後失聯而報警，檢警過濾相關監視器，發現死者與之前遭碎屍魔張文宗殺害的三婦情況雷同，都是走進對方處所後消失無蹤，但行凶的張姓夫妻見警方找上門，假裝若無其事地繼續工作，最終仍被識破，運屍貨車拉簾上也被驗出死者血跡，二人被依殺人、棄屍等罪聲押禁見。

    打昏甦醒 補三刀奪命

    檢警追查，三十三歲張男從事拆除業，趁六十歲石婦十三日下午登門討債，先持球棒重擊石婦頭部，石婦倒地昏迷，隨後醒來，張再持水果刀猛刺石婦背部三刀，確認石婦死亡後，夥同妻子駕駛租賃貨車，載往屏東枋山山區棄屍，隔天將車歸還租賃公司。

    由於石婦一夜未歸，其子十四日上午向警方報案，檢警調閱監視器追查石婦行蹤，發現石婦進入張男的前鎮區倉庫後，未再走出來，同日下午前往張男倉庫查緝，張男假裝沒事，如常工作。

    檢警出示監視器拍下石婦進入倉庫後即失聯的畫面，張男辯稱工作在忙，不知道石婦離開後去哪裡；檢警將張姓夫妻帶回派出所詳詢，先突破張妻心防，再勸說張男不要牽扯家人，張男才承認犯案，供稱為了生活謀財害命，妻子僅協助棄屍。昨天凌晨在張姓夫妻引領下，檢警於枋山山區找到石婦屍體。

    運屍車拉簾 採到血跡

    檢警隨後在前鎮倉庫附近工地，尋獲張男丟棄的行凶球棒，凶嫌指稱凶刀丟棄屏東海邊，迄昨尚未尋獲。檢警也在倉庫命案現場、載運屍體的租賃貨車拉簾上，採到血跡反應送驗比對，其中貨車拉簾血跡驗出與石婦DNA型別相符，倉庫血跡仍比對中。

    稱只刺一刀 相驗打臉

    張男初始認罪時，供稱只在石婦背部刺一刀，但檢警昨天相驗確認石婦背部被刺三刀，且是致命傷，戳破張男供稱只刺一刀的謊言。

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