要當「做壞人」院長 陳雅玲大刀鍘法官

基隆地院院長陳雅玲。（取自基隆地院網頁）

2025/03/16 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕近年頻傳司法官出包，遭外界質疑職務監督效能不彰，司法體系欠缺內控自省機制，甚至被認為官官相護嚴重。作風強悍的基隆地院院長陳雅玲，這回不僅發動「職務監督」，而且一次開鍘兩名女法官，面對法官自律委員會所做「不付處置」決議，也祭出法官法賦予院長的監督法官職權，堅持處分兩名女法官，落實司法改革督正問題法官的決心。

法官法第廿一條規定，各級法院院長若發現法官有違失，可啟動職務監督，在職務上事項可對有違失的法官做出「發命令促其注意」，若發現法官有違反職務上義務、怠於執行職務或言行不檢時，可以做出「警告」處分，再送各級法院自律委員會審議。

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法官法雖賦予院長職務監督的職權，盼透過內控機制來進行司法改革，但不少院長礙於人情，在「不做壞人」前提下，「不便」處理問題法官；這類首長大多抱持「不要在我任內發生就好」、以「大事化小、小事化無」心態，睜一眼閉一眼地過日子，任令不良風氣繼續存在，也讓外界批評司法機關往往官官相護，法官法的「職務監督」制)形同擺設。

2度啟動職務監督做出懲處

不過，陳雅玲不願被人如此評價，她在苗栗地院擔任院長期間，就認為時任苗院少年及家事庭的法官周靜妮，不僅曾叫一名少年自摑耳光及下跪的作法十分荒唐，還認為周女常態性曠職，以及延宕攸關當事人生命安全的家暴案，首度啟動「職務監督」做出懲處，並將周送自律委員會，經法官評鑑委員會建議予以免職後，移送懲戒法院職務法庭審理。

陳雅玲調任基隆地院院長後，又揪出黃梅淑、姚貴美，認為二人有諸多違失之處，再度動用鍘刀懲處兩名女法官，不過這回由法官組成的自律委員會未買帳，使得陳雅玲除了動用職務監督權，還使出司法界少見的更改權，展現其堅定處分二名法官的意志。

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