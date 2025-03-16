資深2法官挨批》皇后娘娘姚貴美 卷宗砸書記官／黃梅淑 讓爛尾樓躺5年…

基隆市爛尾樓「海吉市」案，甚至「躺」在地院五年餘才進行特拍。（資料照）

2025/03/16 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院民事庭前庭長法官黃梅淑被處分的原因是未善盡督促之責，致基隆市爛尾樓「海吉市」法拍案，遲未進行「躺」地院五年餘；姚貴美法官則是發現當事人漏繳裁判費，遲不命當事人補繳裁判費，案件就這樣「躺」在她手上。基隆地院院長陳雅玲認為，黃、姚均怠於執行法官職務，發動職務監督處分兩人。

據指出，黃梅淑擔任民事庭長期間負有管理民事執行處之責，但遭當事人投訴有多起強制執行案件遲未進行，其中基隆市爛尾樓「海吉市」案，甚至「躺」在地院五年餘，引發民怨；院長陳雅玲前年八月到任後主動介入，執行處才動起來。

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姚貴美則是在發現起訴、上訴案件漏繳裁判費，遲不命當事人補繳裁判費，致起訴、上訴案件延宕，引發當事人不滿；另判決主文公告，依法須由承審法官確認後，書記官才能將判決主文對外公告，但姚遲未確認判決主文內容是否有誤，致多起案件延誤公告時日，影響當事人權益。

敢「處理她們」基層挺院長

基院不少基層人員獲知院長敢「處理她們」，對院長所為大表「肯定」，一名業務相關人士說，姚法官還曾用卷宗丟書記官，規定書記官一天只能到辦公室找他一次，沒事不能進辦公室，其至有基層稱她「皇后娘娘」，很害怕得罪她。

2女法官被處分 未回應

本報記者昨天透過基隆地院的正式採訪管道，表達要採訪黃梅淑、姚貴美，以及請二人對於被院長處分及外界批評等情表明看法，至截稿前未獲回應。

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