女自嘲眼袋整成「麵包超人」 名醫求償百萬遭法院駁回

林姓女子接受眼袋及蘋果肌補脂手術後不滿效果，發文自嘲被整成「像麵包超人」，王姓名醫認為影響名譽，提告求償百萬，但法院認定屬合理評論駁回。（資料照）

2025/03/16 05:30

〔記者王捷／台南報導〕一名林姓女子不滿王姓整形名醫的手術結果，發文自嘲被整成「麵包超人」，王男認為林女的言論侵害其名譽，提告求償百萬元精神慰撫金；台南地院審理認為，發文是消費經驗分享，駁回求償案。

法院︰消費經驗分享

林女於二○二一年接受王男眼袋及蘋果肌補脂整形手術，術後發現左眼下眼瞼外翻、臥蠶變小、兩邊大小不一；王男稱術後六個月至兩年為恢復期，建議林女自費施打肉毒桿菌及玻尿酸，林女曾打一劑肉毒桿菌，表示王男未提供其他補救措施。

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林女覺得診所的行銷廣告內容與實際整形結果不符，在多個社群網站發文分享手術經驗，提醒其他消費者注意，並表示不推薦王男。

王男認為林女部分言詞會使閱覽者對他產生不良觀感，且指責他為「無良醫生」已侵害其名譽權，提告請求林女賠償精神慰撫金百萬元，並聲請假執行。

南院民事庭審理認為，林女的發言基於親身經歷，不是憑空捏造事實，醫美療程屬於可受公評領域，消費者有權表達意見，不構成侵權行為；林女發言雖然帶情緒性字眼，但主要內容是術前諮詢、術後結果與個人感受，未超過合理評論範圍。

王男先前也對林女提出刑事告訴，指控她PO網稱「手術後九個月左眼眼瞼下部有外翻現象」、「無良的醫師」等內容，涉及加重誹謗罪及違反個人資料保護法，己由台南地檢署做出不起訴處分。

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