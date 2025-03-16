鑽退費漏洞》電腦動手腳A錢 新竹馬偕事務員4年詐千萬

（資料照）

2025/03/16 05:30

判一年半 沒收犯罪所得

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹馬偕醫院復健組范姓女事務員，二〇一七年起利用病患選擇自費醫療項目，無須檢附門診醫令單即可退費的漏洞，假冒病患或不知情親友名義辦理自費項目退費後挪作已用，犯案時間長達四年，詐得醫院一千多萬元；新竹地院依電腦詐騙罪判刑一年半，並沒收犯罪所得一千多萬元。

冒名病患、親友 辦自費退費

法官調查，四十三歲范女辦理復健科櫃檯掛號、批價、收費及退費等業務，竟自二〇一七年一月至二〇二一年三月止，利用病患選擇自費醫療項目不用檢附門診醫令單，即可前往櫃檯辦理退費的行政漏洞，假冒病患或不知情親友名義辦理自費項目退費程序，並將款項挪作已用。

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范女的手法是利用電腦動手腳，製作醫院已退費給親友的不實電磁紀錄，包括輸入「作廢」、「發生」等收據不正指令至電腦設備內，藉此製作醫院已退費給病患、親友的紀錄，同時連動影響馬偕醫院「櫃檯管理系統」及「會計報表作業系統」中相關數據。

范女更擅自以病患名義，於空白「退費切結書」紙本上署押病患姓名，以示病患已經出具「退費切結書」的方式辦理退費；如未偽造「退費切結書」，則登入電腦系統列印「自動生成收據序號」、「虛設收據序號」的收據紙本，以示病患或親友以收據紙本退費。

經查范女以此電腦及文書作業方式進行虛偽退費流程，詐得馬偕醫院的款項共一〇六二萬元。

法官審酌范女正值壯年，不思以正當方式獲取財物，貪圖一己私利，非法取得財產上不法利益，價值觀念偏差，且詐取金額高達千萬元，犯罪時間長達四年，依「以電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪」判刑一年六月。

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