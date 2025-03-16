女院長記警告 2女法官申訴 基隆地院自律會推翻 院長動用更改權

基隆地方法院爆出罕見人事紛爭！院長陳雅玲動用更改權，堅持記民事庭前庭長黃梅淑與法官姚貴美兩人警告，黃、姚不接受處分，向公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）提起復審。（資料照）

2025/03/16 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地方法院爆出罕見人事紛爭！該院院長陳雅玲認為民事庭前庭長黃梅淑與法官姚貴美怠於執行職務，影響當事人權益，發動職務監督將兩人記警告，但遭同院自律委員會推翻，陳不甩自律會決議，動用更改權堅持祭出警告處分；黃、姚亦不接受此處分，均向公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）提起復審，兩名女法官公開槓上女院長。

院長：怠於職務 影響當事人權益

此為陳雅玲繼擔任苗栗地院院長期間、將苗院少年及家事庭法官周靜妮送自律委員會審議後，再次發動職務監督，而且一次處分兩名服務年資廿多年的資深法官；此外，陳去年打考績時，就認為兩名女法官怠惰，將她們的年終職務評定為未達良好（考績丙等）。

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2法官向保訓會提復審 槓上院長

據悉，黃梅淑被指任內未盡督促民事執行處之責，致強制執行案延宕；姚貴美則被指拖延不命當事人補繳裁判費致案件延宕。陳雅玲前年八月到任後，認定二人遲不改善，影響當事人權益，怠於執行法官職務，依法官法第廿一條規定對兩人記警告處分，送自律委員會審議；不過自律會認為二人未達怠於執行職務的程度，決議不付處置，陳不接受，再依「各級法院法官自律實施辦法」動用更改權，維持對兩人的處分。

黃、姚於去年十二月與今年一月提復審。據稱，若二人所提復審案遭保訓會駁回，將再打行政官司救濟。至於二人的職務評定被評核未達良好，司法院尚未核定。

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