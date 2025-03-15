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    學甲88槍槍擊案／無法證明是主使 王文宗判半年定讞

    學甲88槍槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗被依隱匿犯人罪判六月徒刑定讞。（資料照）

    學甲88槍槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗被依隱匿犯人罪判六月徒刑定讞。（資料照）

    2025/03/15 05:30

    只能證明藏犯人

    〔記者張文川／台北報導〕二○二二年台南市學甲區發生震驚一時的八十八槍槍擊案，綽號「紅龜」的角頭洪政軍，教唆槍手孔祥志持衝鋒槍掃射兩處地點共開八十八槍，學甲慈濟宮董事長王文宗被檢方指控為幕後指使者；二審高等法院台南分院判洪政軍十年、孔祥志八年，認定無從證明王文宗是主使者，僅依隱匿犯人罪輕判六月徒刑；最高法院昨天駁回檢辯上訴，全案定讞。

    紅龜判10年 槍手8年

    至於另五名共犯，包括負責接應的楊展華、郭建彰各判刑五月確定；擔任司機的幫助犯李奇漢判刑一年確定；被控供槍的蔡金郎及取槍的謝俊誠無罪確定。

    判決指出，二○二二年十一月十日凌晨，槍手孔祥志從台南市花園夜市騎機車到學甲區，持非制式衝鋒槍，先到無黨籍台南市議員謝財旺服務處外掃射卅槍，再至民進黨前中執委郭再欽的公司外連開五十八槍。檢警循線查出，孔祥志作案前頻繁與其追隨的大哥洪政軍聯繫，作案機車、接應地點、接應人都是洪政軍安排，洪、孔犯後偷渡到中國福州，在中國的生活開銷均由王文宗支應，王文宗隨後赴中與洪碰面談及案情。洪、孔逃亡一○八天於中國廈門落網，遣返回台。

    一審台南地院認定，孔、洪二人與郭、謝並無深仇大恨或重大政治、經濟利益糾葛，可見背後有人策劃主使。二○二三年四月，警方依據謝財旺姪子謝俊誠與孔祥志手機裡的槍枝照片和訊問結果，以及王文宗曾與郭再欽、謝財旺在政治、經濟上有嫌隙而交惡的情況，起訴認定王文宗是幕後主謀。

    但歷審法官認為，檢方所提證據只能證明王文宗原本與郭、謝有私誼，政治互動緊密，二○一八年議長選舉後決裂交惡，但不能僅憑此即推論沒有其他仇怨者，無法證明王就是幕後指使者，僅依隱匿犯人罪判刑六月定讞。

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