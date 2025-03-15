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    卡池機房供跨境詐騙

    檢警查扣二千多片來自中國的手機SIM卡。（台中市調查處提供）

    檢警查扣二千多片來自中國的手機SIM卡。（台中市調查處提供）

    2025/03/15 05:30

    騙子的困擾：中國旅遊SIM卡死亡率太高

    〔記者張瑞楨／台中報導〕檢調偵破起訴「數位節費器（DMT）卡池詐欺集團機房」案，追查發現該集團的「卡池」（SIM Pool）設備，每台可插入數十張、甚至上百張的手機門號SIM卡，這些通訊科技產品如果僅單純用於節省電話費，無違法之虞，但跨境詐團的台灣外圍分子將此技術提供給詐團賺錢，檢方還從電腦記錄中發現，此機房的客戶不只印度，還包括美加、港澳等十二個國家與地區。

    讓接電話者不會察覺來自境外

    台中地檢署於起訴書中，揭露這種「數位節費器（DMT）卡池詐欺集團機房」受各國詐欺集團青睞的原因是，「卡池」與數位節費器具有群發訊息（一次發出數百、上千封簡訊）、遠程控制等功能，還可以修改來電顯示號碼，讓接到電話的人，不會察覺電話來自海外國家，這些功能能讓詐欺集團用來亂槍打鳥，大量撥打詐騙電話。

    檢調還發現，查扣的二千多張SIM卡都是來自中國的旅遊卡，此機房透過不詳管道，向中國大量購買出國旅遊用的SIM卡，不過這些中國製SIM卡的「死亡率」（不明原因無法上線）不低，因此詐欺機房每天都要測試；檢調過濾查扣的電腦對話記錄，發覺莊詠傑曾指示廖姓手下測試後，頗為不滿地說：「死這麼多喔！」

    也因不少SIM卡連線差或無法上線，機房每天得發訊息告知各國客戶，比如「各位老闆早上好，目前卡線（指無法連線）國家：新加坡、越南、泰國維護中…」、「國際路線（指可正常撥打電話）：日本、印度、馬來西亞、英國，祝老闆大魚入港，生意興隆」。

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