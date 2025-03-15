詐團幹部關不怕 出獄操舊業 判刑繼續騙

檢警查扣的「數位節費器（DMT）卡池」，每個機台可插入六十至上百片手機門號SIM卡。（台中市調查處提供）

2025/03/15 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾擔任電腦維修工程師的男子莊詠傑，去年二月在台中市成立「數位節費器卡池詐欺集團機房」，提供境外詐欺集團打電話冒充聯邦快遞客服人員，向印度人行騙，調查官請在台的印度人破譯「印地語」，掌握證據搜索三處機房，查獲來自中國二千多片電話卡（SIM）與卡池四座，非法所得三百餘萬元，台中地檢署依加重詐欺、參與犯罪組織等罪起訴莊男與共犯六人。

這回助詐團騙印度人

值得注意的是，調查局發現台灣跨境詐騙重心，有移動至印太的趨勢，不久前印度政府就破獲台灣人結合當地人組成的詐騙集團，顯示印太地區已成為台灣跨境詐團的「新藍海」，調查局已加強偵辦。

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莊男早在二○一七年就擔任過跨境詐欺機房管理人，被高等法院台中分院依加重詐欺罪判刑四年。莊男出獄後重操舊業，幫詐欺集團發送釣魚簡訊，台北地方法院去年五月再依加重詐欺罪將他判刑一年八月，目前上訴中；本案一審審理期間，莊又於去年二月接受真實身分不詳的金主「金財虎」委託，成立「數位節費器（DMT）卡池詐欺集團機房」。

調查局台中市調查處去年發現，台中洲際棒球場旁社區有一處詐欺機房，監聽到機房的數段外國語言對話，調查官聽不懂，一度誤認是泰國語，請在台的泰籍移工翻譯，移工也聽不懂，直到找來一名印度人，才確認是「印地語」（北印度語），也進而確認該機房提供的話務服務是打電話向印度人行騙，手法與國內曾流行的假檢警詐財相似，騙徒假冒「FedEx（聯邦快遞） 」客服人員，亂槍打鳥打電話給印度民眾，指控民眾寄出用於犯罪的包裹，印度警察正偵辦中，民眾必須將財產交出或匯入指定銀行帳戶監管，以此自清。

台中市調查處報請中檢檢察官戴旻諺指揮，去年九月拘捕莊男等六人，搜索設於中市的三處機房，查獲二千片來自中國的手機門號SIM卡，查扣不法所得一四八萬餘元與七萬多顆泰達幣（市價二百餘萬元），莊男遭收押偵辦，中檢偵結後將六人起訴。

台中地檢署將「數位節費器DMT卡池詐欺集團機房」主嫌莊詠傑（左二）等六人，依加重詐欺等罪名起訴。（台中市調查處提供）

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