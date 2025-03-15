囂張詐團 入侵澎湖軍警海巡群組

LINE群組點入不明連結，帳號被盜，詐團再廣發借錢簡訊詐財。（記者劉禹慶翻攝）

2025/03/15 05:30

點連結幫寵物投票 LINE被盜 發出四處借錢訊息

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼宜蘭地檢署公務群組遭詐騙集團「滅群」後，澎湖軍警海巡的LINE連繫群組，也出現類似的邀請投票不明連結，不少人點入之後帳號被盜，隨後即出現詐團假冒身分四處向親朋好友借錢的訊息，其中不少人是澎湖知名人士，立即透過臉書向親友提醒LINE帳號被盜，不要理會相關訊息，一時間「澄清文」滿天飛；由於該群組用於軍警海巡的公務連繫，有人擔心 無孔不入的詐團恐帶來國安問題。

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該LINE群組集體被「盜」事件，起於前天在軍警海巡聯繫群組突然發出一則寵物投票不明連結，多人基於「友情贊助」心態點入，只要完成登錄程序，帳號就被盜用了，不少澎湖的軍警海巡高層因而「中招」，其中也不乏地方知名人士，當晚「借錢」簡訊開始四處發送，引發不小騷動。

受害者之一的一名離島安檢所所長，也在臉書緊急發文通知親朋好友，表示其帳號遭盜，傳送大量聯結給岸海巡及軍警朋友，造成許多人點擊木馬連結後帳號也跟著遭盜，也有許多軍警岸海巡人士都收到借款十萬元訊息。

該所長通知友人，若看到他用LINE借錢或邀請參加寵物投票，千萬不要理會，並提醒可檢舉、封鎖及刪除，避免遭詐。

所長也提醒照片是被盜用的圖像，LINE設定中的「允許自其他裝置登入」功能請保持關閉。雷同的帳號被盜及借錢詐騙手法，在望安離島也傳出案例，望安警分局已介入調查。

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