有既視感 警：不排除擾亂台灣治安

多位區長收到署名中國市委共青團寄來的合成不雅照恐嚇。（讀者提供）

2025/03/15 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市、台南市至少有十二名區長收到來自中國的紙本恐嚇信，信上署名「市委共青團」所寄，內附「AI」換臉的男女床上照，並要求使用中國通信軟體「微信」帳號回覆連繫。

警方初步調查，恐嚇郵件的寄件地應是中國海南省，「微信」帳號的暱稱為「以和為貴」，似有宣傳統一的意涵，應是人頭帳號，但研判其手法則具有恐嚇之意。目前恐嚇的真正企圖尚不明顯，警方根據過去來自中國的類似恐嚇信件，不排除是一種故意擾亂台灣治安的行為，也不排除有詐財可能，若有人依信中指示聯繫， 就要求付錢換不公開圖像。

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也有詐財可能

刑事警察局科技犯罪專家表示，類以AI換臉合成不雅照恐嚇，與過去透過電子郵件、LINE針對大學教授、里長恐嚇的手法類似。前年三月間，有人利用AI深偽技術製作許多大學教授的不雅影像，變成色情片主角，透過電子郵件寄給這些教授，要求加LINE ID支付贖金，教授收到信件後除透過大學公告小心受騙，也向警方報案。

去年六月，新北市有多位里長也收到LINE的威脅影片及訊息，同樣是AI換臉深偽技術合成的里長不雅影片，要求私下買回影片，否則就對外公開。科技犯案專家表示，官方人士或公眾人士的照片在相關網路上非常容易取得，擷取之後，再以AI深偽技術偽造變成不雅影圖，以亂槍打鳥方式遂行恐嚇，手法都極為類似，看有沒有人受騙上鉤。

不過，有段時期，中國學生張海川持續不斷地透過網路或寄信到電郵信箱等方式，對台灣多個公務機關、單位，揚言恐嚇放置炸彈或爆裂物，目的明顯是為了擾亂台灣治安，不排除本次未明顯要求付款的「換臉」恐嚇信，也有類似的恐嚇目的。

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