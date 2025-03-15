新北、台南12區長 遭共青團恐嚇

多位區長收到署名中國市委共青團寄來的合成不雅照恐嚇，還附上中國通信軟體「微信」帳號，要求區長們儘快聯繫。（讀者提供）

2025/03/15 05:30

中國寄出AI換臉不雅照 民代：明目張膽恐嚇台灣官員

〔記者王姝琇、吳俊鋒、吳仁捷、董冠怡、徐聖倫／綜合報導〕包括新北市與台南市共十二位區長，前天收到一封中國簡體字署名「市委共青團」的紙本信件，內附電腦合成「換臉」的床上不雅照，打上「超過處理時間抖音實名舉報」威脅字眼，要求加入中國通信軟體「微信」帳號回覆連繫，收信區長陸續報警或通報政風室。

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區長：所有公職面臨的挑戰

目前初步確認信件自中國寄出，且為跨縣市犯行，刑事警察局已與縣市警方及郵政單位組成專案小組，報請檢方偵辦，全案朝恐嚇罪方向偵辦，確切的恐嚇動機與目的，有待調查釐清。

警察出身的台南市東區區長黃炳元說，畫面明顯是AI變造，手法粗糙，內容荒謬，這已不是個人問題，而是所有公職人員都可能面臨的挑戰。

陪同黃出面的台南市台灣基進黨市議員李宗霖說，信中附上「男女床上連結」不雅畫面，留下聯絡方式暗示出面處理，這是明目張膽恐嚇台灣官員，中共各種滲透手法不斷升級。基進黨台南黨部主委吳依潔質疑，中共共青團可能隱藏在來台的中國學生之中，相關部會應掌握中國學生的背景資料。

無人配合回覆寄件者

經查新北市有板橋、汐止、五股、瑞芳及金山等五區區長收到信件，台南則有黃炳元等七名區長收到。據了解，區長們收到的信件，信中不雅照女主角姿勢都一樣，只有男主角被「換臉」成區長面部，合成畫面粗糙，還有人被「弄錯」臉。目前遭到恐嚇的區長，無人配合回覆寄件者。

台南市刑警大隊指出，郵件恐嚇意味明顯；警方表示，觸犯刑法恐嚇罪最重可判關五年。

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