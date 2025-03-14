新光三越氣爆再添1死 2歲女童返澳門後不治

台中新光三越氣爆，受重傷的兩歲澳門籍女童不治，死亡人數增至五人。 （資料照，記者廖耀東攝）

2025/03/14 05:30

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越二月十三日嚴重氣爆再添一死，共釀五死三十八人輕重傷！澳門籍二歲小女童，一家七口四代祖孫當天路過時，被氣爆掉落物砸中，祖父母不幸身亡，二歲孫女頭部重創開刀，上月二十六日搭醫療專機返回澳門，澳門官方昨天指出，女童在澳門仁伯爵綜合醫院離世，對此，新光三越表示同感遺憾哀悼。

澳門籍鄧姓一家四代七口到台中旅遊，上月十三日路過新光三越，要到大遠百的鼎泰豐用餐，遭氣爆掉落物砸中，祖父母死亡、孫女頭部重創，父母當時手腳挫傷，抱著女童由善心人士駕車送澄清醫院中港分院急救，女童嚴重腦傷，當天轉院至中國醫藥大學附設醫院，緊急開顱減壓，並使用低溫療法，治療後腦壓持續降低。

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女童生命徵象漸趨穩定，但頭部傷勢仍嚴重，昏迷指數維持三分，家屬在上月二十日為女童祖父母舉辦告別式及火化後，二十六日帶女童搭乘醫療專機返回澳門，家人當日捧著骨灰搭機，骨折受傷住院的二十四歲叔叔與八十五歲曾祖母都一同搭機返回澳門。

澳門官方昨天凌晨發文表示，鄧姓女童三月七日在仁伯爵綜合醫院離世。

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