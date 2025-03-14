女檢「吃考丙」撤罰 逆轉落敗

最高行政法院認為，宜蘭地檢署已在復審程序終結前，給予女檢察官劉憲英陳述意見機會，改判劉檢敗訴。（記者楊國文攝）

2025/03/14 05:30

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭地檢署女檢察官劉憲英，六年前年終職務評定被評為「未達良好（考績丙等）」，她興訟請求撤銷宜檢的職務評定。台北高等行政法院一審認為宜檢處分前未給予劉憲英陳述意見機會，程序有瑕疵，判撤銷原處分；案經宜檢上訴，最高行政法院廢棄發回更審後，北高行更一審昨天認定，程序瑕疵已於復審程序中補正，改判劉女敗訴。

無罪率高 問訊態度差

劉憲英由於辦案成績低於全署平均值，無罪率為全署第二高，且屢經當事人陳情她開庭時的訊問態度未具懇切，還時常有對同仁大聲相向等情況，宜檢依此認定她違反檢察官倫理規範，於二○二○年五月將劉憲英二○一九年的年終職務評定結果為未達良好，報經法務部核定、銓敘部審定。

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劉女提請復審，被公務人員保訓會駁回後，提出行政訴訟。北高行一審認為，宜檢於年終職務評定做成不利當事人的行政處分前，未給予受評人陳述意見的機會，有程序瑕疵且未補正，明顯違法，判劉憲英勝訴。

宜檢不服而上訴，最高行政法院指出，宜檢於復審程序結束前，已給予劉憲英陳述意見的機會，補正程序瑕疵，並非未補正，宜檢上訴有理由，廢棄發回更審。

宜蘭女檢劉憲英 可上訴

北高行更一審審理後認為，評定的結果並沒有法定程序瑕疵、事實認定錯誤、逾越權限或濫用權力等情況，也符合一般公認的價值判斷標準；至於陳述意見機會，北高行認為即使宜檢有此程序瑕疵，但已於復審程序中補正，處分並未違法，因此駁回劉女之訴，還可上訴。

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