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    首頁　>　社會

    負債還年繳7萬投保 撐3年可理賠時殺母

    劉浩宇原本已將事故車賣掉報廢，警方連忙追回，暫停在嘉義縣警察局。（記者王善嬿攝）

    劉浩宇原本已將事故車賣掉報廢，警方連忙追回，暫停在嘉義縣警察局。（記者王善嬿攝）

    2025/03/14 05:30

    曾問業務自撞能否理賠

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕涉嫌製造車禍導致母親死亡、詐領千萬保險金的嘉義市男子劉浩宇，目前在電子廠上班，年收約四、五十萬元，他每年繳七萬元為母親投保五筆合計超過千萬元的高額保險，檢警查出，身上還有債務的劉男，曾探詢保險業務，自撞可否理賠？ 並得知只要繳費超過三年，就能申請理賠，車禍時間剛好吻合為劉母投保的保險三年期滿。

    檢警發現，劉男自撞車禍的防汛道路一眼看到底，明顯「此路不通」，位處偏僻，無監視器，車內行車紀錄器沒開，劉男未煞車自撞，難以確認肇事原因；劉母未繫安全帶、副駕駛座安全氣囊故障未爆開而傷重不治，劉男繫安全帶且駕駛座安全氣囊爆開，傷勢輕微。檢方當時偵查也認為無外力介入，予劉男最輕的過失致死罪緩起訴處分。

    劉男原以為精心策劃的殺人假車禍佈局到執行成功，最後就等著向保險公司預取高額的保金，但是高額的理賠金及領取的時間點露出了破綻，讓保險公司起疑。

    常換工作 年收入約50萬

    據了解，劉男多次換工作，為母親投保高額保險，其中七百萬元壽險是他曾擔任一個月保險業務時所投保；檢警查出，劉母失智失能多年，劉男明知依其母身心狀況保險公司不會核保，卻仍為母投保，不合常理。

    車禍前疑去勘查地形

    檢警也查出，劉男在車禍發生前，曾到事故發生的防汛道路，懷疑是勘查地形，並曾詢問擔任保險業務的友人，如發生自撞交通事故，是否會理賠？友人回答「一般可以」；而發生車禍時，正好劉母投保三年期滿，可申請理賠，種種疑點，讓檢警認為劉男涉嫌以車禍詐領保險金。

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