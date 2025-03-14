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    88會館風波／檢察官黃錦秋判免職「降調」 法部上訴 要她公務員絕緣

    高檢察署檢察官黃錦秋出入「八八會館」洗錢案主嫌郭哲敏高級私人招待所，遭懲戒法院判免除檢察官職務，改任檢察事務官；法務部提上訴，要她不得改任檢事官。（資料照）

    高檢察署檢察官黃錦秋出入「八八會館」洗錢案主嫌郭哲敏高級私人招待所，遭懲戒法院判免除檢察官職務，改任檢察事務官；法務部提上訴，要她不得改任檢事官。（資料照）

    2025/03/14 05:30

    不服轉任檢事官判決

    黃錦秋提上訴

    〔記者王定傳／台北報導〕高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任時，出入「洗錢大亨」郭哲敏等人經營的「八八會館」等招待所，被認定無償接受招待，職務法庭以其嚴重損害檢察官職位榮譽，上月將她重判免職，轉任檢察事務官，黃表明要上訴。據了解，法務部不但認為黃錦秋所為，應依法官法規定予以免職，不得再任用為公務員，且她不符「法院組織法」規定的檢察事務官資格，無法執行判決轉任檢事官的要求，昨向懲戒法院提出上訴。

    「不得再任公務員」

    法務部也上訴

    法院組織法規定，擔任檢察事務官的條件為，一是經檢事官考試及格，二是通過律師考試及格並具有「薦任職」任用資格，三是曾任警察官或調查局調查人員三年以上，成績優良並具有薦任職任用資格，四為大學、獨立學院以上學歷，曾任書記官，辦理民刑事紀錄三年以上成績優良，具薦任職任用資格。

    法務部認為，本案原先的主張就是建議免職，且經人事單位研議後，發現以黃錦秋目前狀況，不符合轉任檢事官的法定資格，判決沒有執行的可能性，決定上訴。

    全案源於黃錦秋等人被爆料，出入郭哲敏等人經營的私人招待所，高檢署行政調查後，將黃送交檢評會個案評鑑，經法務部、監察院分別移送職務法庭審理。

    職務法庭審理認為，黃錦秋涉有三大違失，包括二○二○年一月和七月，出資宴請新北地檢署檢察官王涂芝和警界同仁聚餐後，前往郭的北市信義區「八八會館」、以及同樣涉嫌洗錢犯罪重大的涂誠文所經營的「睿森銀樓地下室」招待所唱歌聚會，明知該處不宜卻仍前往接受私人無償招待，或察覺不當而不離去，且事發後一再狡詞否認，甚至要求王涂芝改口否認前往「八八會館」。黃遭免職的判決出爐後，黃錦秋喊判決不公，表示會上訴到底。

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