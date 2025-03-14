警方大執法才結束／台中23歲女酒駕「烏龜翻」 掃倒23台機車、酒測值0.81毫克

詹女酒駕自撞狂掃整排機車。（民眾提供）

2025/03/14 05:30

〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕台中市本月八日才發生洗車工吳叡旻無照酒駕撞死高雄醫學大學陳姓大學生的憾事，台中警方大執法剛結束，昨天（十三日）又發生兩件酒駕肇事車禍。詹姓女子酒後駕駛休旅車，撞倒路旁整排廿三輛機車，自己駕駛的休旅車也四輪朝天；另一黃姓男子也是酒後駕駛休旅車，衝上中央分隔島，撞斷兩支路燈桿，又逆向撞上一輛轎車，兩人都依公共危險罪法辦。

台中市八日發生兼差外送的高雄醫學大學職能治療系陳姓大學生，被酒駕吳男撞死的重大事故，引發社會強烈關注，中市警局十日至十二日連續三天大執法，昨天公布成果，共取締酒駕六十八件，移送法辦三十二人，令人震驚的是，酒駕累犯竟高達十六人。

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大執法剛結束，昨天凌晨零時許，廿三歲詹女駕駛豐田休旅車，沿北屯區環太東路直行，可能酒後注意力渙散，竟偏移車道，衝入對向車道，幾乎是在沒有煞車狀況下，逆向撞上路邊停車格的整排機車，廿三輛機車宛如骨牌倒地，肇事休旅車也翻覆，四輪朝天躺在路中央，場面怵目驚心，僅受輕傷的詹女呼氣酒精濃度高達○．八一毫克，是公共危險罪法辦標準的三倍多。

47歲男酒駕撞分隔島

另外，四十七歲黃姓男子於昨天清晨喝酒後，上午八時許駕駛休旅車返家途中，於南區南平路衝上中央分隔島，撞斷兩支路燈桿，激起大片灰塵，又闖入對向車道，正面撞上白色日產轎車，白車駕駛未受傷，黃男則雙腳受傷，酒測逾○．四毫克，詹女、黃男都被警方依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

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