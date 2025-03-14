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    1.3萬噸廢油泥偷排路邊水溝 黑心撈3.7億 違法清運18人起訴

    十成環保工程公司負責人蔡東元等清運業者，違法清運高達1.3萬公噸廢油泥大賺黑心錢3.7餘元，士林地檢署昨起訴蔡男等18人。（資料照）

    十成環保工程公司負責人蔡東元等清運業者，違法清運高達1.3萬公噸廢油泥大賺黑心錢3.7餘元，士林地檢署昨起訴蔡男等18人。（資料照）

    2025/03/14 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕太黑心！士林地檢署偵辦違法清運百貨公司美食街、醫院餐廳廢油泥案，查出十成環保工程公司負責人蔡東元等清運業者，違法清運高達一萬三八六七公噸廢油泥，及非法清運土石污泥、電解槽廢液等長達十四年，大賺黑心錢三．七億餘元，昨依違反廢棄物清理法起訴蔡男等十八人。

    承攬美食街廢油泥清運 轉包無照者

    檢調並查出鬍鬚張、貴族世家、吸引力公司、欣亞酒店等公司的六名員工，明知吉成衛生清潔行的洪添福與洪昭明兄弟無清運廢油泥執照，仍委託清運，考量六人繳回犯罪所得，積極彌補損害，處分緩起訴並支付公庫十萬元至一百萬元不等。

    士檢調查，公司設址於桃園市的蔡東元，二○一○年至二○二三年間，承攬多間醫院、飯店、影城及百貨美食街的廢油泥清運工程，轉包給洪氏兄弟及東泰順實業潘東裕、快通衛生工程行童鈞毅等水肥業者，各家只有清運水肥執照，沒有清運廚房殘餘廢油泥的執照，卻違法清運濫倒廢油泥。

    拉開水溝蓋直接洩油泥 犯行達14年

    下游包商攬下清運業務後，使用清運車將油泥載至較無人跡的路邊水溝，直接拉開水溝蓋灌洩進排水溝；童男還非法清運二千八百多公噸的建案土石污泥，又擅自偷排有毒電解槽廢液。

    士檢前年起發動數波偵查行動，認為蔡男等人為謀私利，長期違法清運廢油泥損害環境，惡性重大，建請法院量處適當之刑，沒收犯罪所得及清運車等犯罪工具，並建請法院對公司依廢清法科以罰金刑。

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