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    中市新光三越氣爆 消防局︰有新事證將移送

    台中新光三越氣爆已屆滿1個月，消防局長表示有掌握到 新事證，火調報告最慢月底送中檢。 （資料照）

    台中新光三越氣爆已屆滿1個月，消防局長表示有掌握到 新事證，火調報告最慢月底送中檢。 （資料照）

    2025/03/13 05:30

    〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越今年二月十三日氣爆，造成兩名新光三越員工、兩名澳門遊客共四人死亡，另有卅八人輕重傷的悲劇，此案已屆滿一個月，台中地檢署偵查至今，共傳喚偵訊卅三名證人，至今仍無法釐清原因，不過，台中市消防局長孫福佑說，有掌握到新事證，火調報告最慢月底送中檢，目前無法公開說明。

    中檢於上月十三日氣爆當天下午，即指派主任檢察官鄭葆琳組成專案小組，當天晚間至翌日（十四日）清晨，第一波偵訊目擊證人、新光三越員工與裝潢工、天然氣工人等廿多人，當時有裝潢工人說，氣爆之前，當天上午十時卅分，有工人見廠商切割瓦斯（天然氣）管線，十一時有機電人員聽到廠商詢問瓦斯管線的開關位置，不久後聞到瓦斯味，廿分鐘後，十一時卅分發生爆炸。

    中檢指出，這一個月來，專案小組協同台中市警局刑事警察大隊鑑識組、中市消防局火調科鑑識人員，多次到氣爆現場勘察蒐證，至今共計傳訊卅三人，包含施工工人十一人，甚至北上、南下至新北市、高雄市的醫院，就訊治療中的工人，氣爆原因還在釐清中，也暫時無人轉列被告。

    孫福佑昨天則說，有發現到新的事證，另搜集五項證物，送消防署鑑定中，火災鑑定報告最慢於本月底送至中檢，不排除瓦斯溢出引發氣爆。

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