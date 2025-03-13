詐團新招 婦帶裝潢合約領300萬 警阻詐

經員警勸說，紀婦才打消提款念頭。 （警方提供）

2025/03/13 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕詐團套路升級！「這是我裝潢房子的合約，沒問題的！」台中紀姓婦人信誓旦旦將一份精心製作的合約書遞給銀行行員，準備提領三百萬元現金，然行員發現她的說法漏洞百出，立刻報警協助，員警火速趕抵了解原委，當場識破詐團伎倆及時阻詐，保住紀婦積蓄。

台中市第五分局十一日接獲轄內銀行通報，六十五歲紀姓婦人準備提領現金三百萬元疑遇詐，巡佐張裕隆及警員羅天駿到場後，紀婦一見警察，掏出合約書，上頭不僅有詳細裝潢費用明細，甚至還附有「施工現場」的照片，看起來頗具說服力。

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但老練員警細看之下，發現文件上竟沒有基本合約細節，於是耐心詢問：「請問這間裝潢公司在哪裡？你裝潢的是哪間房子？合約上的負責人聯絡方式呢？」紀婦被一連串問題問得啞口無言，最後才承認這一切都是來自LINE投資群組的「專家」指導，聲稱只要把錢交出去，就能投資股市賺大錢。

警方當場揭穿詐騙伎倆並提醒婦人：「如果這是正常的投資，為何要拿假合約來騙銀行？」紀婦瞬間驚覺不對勁，臉色發白，連忙表示不再提領，成功阻止三百萬現金落入詐騙集團手中。

警方護送紀婦回家，藉機向其家人宣導識詐與防詐，再次提醒紀婦千萬不要再與詐團聯繫；第五分局長劉其賢呼籲民眾，詐騙手法日新月異，投資務必透過正規管道，遇到不明投資訊息時，應提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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